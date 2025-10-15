CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Önce Rizespor’u düşünün

Önce Rizespor’u düşünün

Fatih Tekke, oyuncularını, “Önce Çaykur Rizespor maçını düşünün. Galatasaray derbisi sonra. Rehavete kapılmak yok. Kazanmaya devam etmeliyiz” diye uyardı

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2025 Çarşamba 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Önce Rizespor’u düşünün

Karagümrük ve Kayseri maçlarını kazanarak milli araya giren Trabzonspor'da rota, cumartesi günü deplasmanda oynanacak Rizespor maçına çevrildi. Teknik direktör Fatih Tekke, oyuncularına antrenmanlarda yaptığı konuşmalarda "Her maçı final gibi oynayacağız. Galatasaray derbisi ileride. Şimdi sadece Rizespor'u düşünün" dedi. Fatih Tekke'nin takımı üzerindeki en büyük vurgusu; maçlara odaklanma ve istikrar. Oyuncularına rehavete kapılmamaları gerektiğini belirten tecrübeli teknik adam, kazandıkları son iki maçın öz güven getirdiğini ancak her karşılaşmanın ayrı bir mücadele gerektirdiğini vurguladı. Özellikle Rizespor deplasmanının zorlu geçeceğini söyleyen Tekke, "Seriyi devam ettirmek istiyorsak, kazanma alışkanlığımızı kaybetmemeliyiz" ifadelerini kullandı.

ZİRVE TAKİBİNDE KRİTİK DÖNEM

8 haftada topladığı 17 puanla ikinci sırada yer alan Trabzonspor, lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde. Önünde Rizespor, Galatasaray, Kasımpaşa ve Alanyaspor gibi kritik mücadeleler olan Karadeniz devi, bu süreçte puan kaybı yaşamak istemiyor. Özellikle Galatasaray derbisinden önce alınacak Rize galibiyeti, takımın moralini ve öz güvenini daha da yükseltecek.

F.Bahçe'den savunmaya Viking hamlesi!
Icardi'den büyük fedakarlık!
DİĞER
Gençlerin psikolojisi tehlikede! Artık mahkeme bile dur diyor!
Başkan Erdoğan talimatı verdi! Gazze'ye 500 bin konut yapılacak TOKİ öncü rol oynayacak
G.Saray ve Barış Alper Yılmaz el sıkıştı!
Bizim Çocuklar'dan gövde gösterisi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray ve Barış Alper Yılmaz el sıkıştı! G.Saray ve Barış Alper Yılmaz el sıkıştı! 01:37
İşte millilerin grubunda puan durumu! İşte millilerin grubunda puan durumu! 01:25
İşte millilerin grubunda puan durumu! İşte millilerin grubunda puan durumu! 01:24
Montella: İspanya'yı mağlup etmeyi... Montella: İspanya'yı mağlup etmeyi... 01:17
Bizim Çocuklar'dan gövde gösterisi! Bizim Çocuklar'dan gövde gösterisi! 01:17
Başkan Erdoğan 3. gole böyle sevindi! Başkan Erdoğan 3. gole böyle sevindi! 01:17
Daha Eski
Milli maçta penaltı bekledik! Milli maçta penaltı bekledik! 01:17
Milliler seremoniye Filistinli çocuklarla çıktı! Milliler seremoniye Filistinli çocuklarla çıktı! 01:17
Başkan Erdoğan milli maçı tribünden takip etti! Başkan Erdoğan milli maçı tribünden takip etti! 01:17
Kocaeli’de büyüleyici koreografi şov! Kocaeli’de büyüleyici koreografi şov! 01:17
F.Bahçe Beko'ya evinde şok! F.Bahçe Beko'ya evinde şok! 01:17
Anadolu Efes deplasmanda galip! Anadolu Efes deplasmanda galip! 01:17