Önce Rizespor’u düşünün

Karagümrük ve Kayseri maçlarını kazanarak milli araya giren Trabzonspor'da rota, cumartesi günü deplasmanda oynanacak Rizespor maçına çevrildi. Teknik direktör Fatih Tekke, oyuncularına antrenmanlarda yaptığı konuşmalarda "Her maçı final gibi oynayacağız. Galatasaray derbisi ileride. Şimdi sadece Rizespor'u düşünün" dedi. Fatih Tekke'nin takımı üzerindeki en büyük vurgusu; maçlara odaklanma ve istikrar. Oyuncularına rehavete kapılmamaları gerektiğini belirten tecrübeli teknik adam, kazandıkları son iki maçın öz güven getirdiğini ancak her karşılaşmanın ayrı bir mücadele gerektirdiğini vurguladı. Özellikle Rizespor deplasmanının zorlu geçeceğini söyleyen Tekke, "Seriyi devam ettirmek istiyorsak, kazanma alışkanlığımızı kaybetmemeliyiz" ifadelerini kullandı.

ZİRVE TAKİBİNDE KRİTİK DÖNEM

8 haftada topladığı 17 puanla ikinci sırada yer alan Trabzonspor, lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde. Önünde Rizespor, Galatasaray, Kasımpaşa ve Alanyaspor gibi kritik mücadeleler olan Karadeniz devi, bu süreçte puan kaybı yaşamak istemiyor. Özellikle Galatasaray derbisinden önce alınacak Rize galibiyeti, takımın moralini ve öz güvenini daha da yükseltecek.