Ertuğrul Doğan farkı

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, adını kulübün tarihe altın harflerle yazdırmak üzere geri sayıma geçti. 2018'de kulüpte göreve başlayan, şampiyonluk döneminde başkan yardımcılığı görevini yürüten Doğan, 26 Mart 2023'te başkanlık koltuğuna oturdu. Başkan yardımcısıyken kulübe birçok kez kasa kolaylığı sağlayan, her sıkışıklıkta elini hemen cebine atan Doğan, başkan seçildikten sonra çok kısa bir sürede ekonomik anlamda devrim denecek işleri başardı. Artık mali tablolarda da bu net olarak gözüküyor. Süper Lig'in borsada işlem gören kulüpleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un 31 Ağustos 2025 itibarıyla KAP'a bildirdikleri borç rakamları belli oldu. En borçlu kulüp Galatasaray, en az borçlu kulüp ise Trabzonspor olarak açıklandı. KAP'a bildirilen verilere göre, Cimbom'un toplam borcu 24.3 milyar liraya ulaşırken, Fenerbahçe'nin borcu 18.8 milyar, Beşiktaş'ın borcu ise 17.8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bordo- mavili Trabzonspor ise 2.8 milyar lira borçla "en az borçlu kulüp" ünvanını korudu.

UĞURCAN ÇAKIR KATKI SAĞLAYACAK

Aynı açıklamada, kaleci Uğurcan Çakır'ın transferinden Eylül 2025 döneminde yaklaşık 1.4 milyar TL gelir elde edildiği de duyuruldu. Bu gelirin doğrudan kulübün borç ödemelerinde kullanılacağı belirtildi.

TOPLAM BORÇ 2.8 MİLYAR TL

Trabzonspor, KAP'a bildirdiği 31 Ağustos 2025 tarihli mali tabloların ardından borcunun 2.855 milyar TL olduğunu açıkladı: "Nakit çıkışı gerektirmeyen enflasyon muhasebesinden kaynaklı tutarın düşülmesi ve Uğurcan Çakır transferinden elde edilen gelir dikkate alındığında, şirketimizin vergi dahil borcu 2.855 milyar TL olduğu görülmektedir."

BAŞKAN DOĞAN'IN TARİHİ ADIMLARI

Zamanında Türkiye'deki en yüksek stat sponsorluk anlaşmasını yaptı

Trabzonspor, Bankalar Birliği anlaşmasından çıkan ilk kulüp oldu

Kartal arazisini 30 yıllığına yeniden bordo-mavili kulübe kazandırdı

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki 42 dönüm araziyi kulübe kazandırdı

9 milyar TL'lik gelir sağladı, hem de bunun 8 milyar TL'si karşılıksız

Bankalar Birliği'nden çıkarak toplamda 4 milyar faizden kurtuldu

Hemen her fırsatta kasa kolaylığı sağladı, elini anında cebine attı

Hayali olan 'Borçsuz Trabzonspor'u gerçekleştirmek için geri sayıma geçti