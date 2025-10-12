Bir kez kaybetti

Fırtına, ilk 8 haftada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Bordo-mavililer, ilk 3 haftada evinde Kocaeli, Antalya ve Kasımpaşa'yı 1-0 yendi. Dördüncü hafta Samsun ile 1-1 berabere kalan Karadeniz devi, beşinci hafta Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu. Fırtına, altıncı hafta Gaziantep FK ile sahasında 1-1 berabere kalırken, yedinci haftada Karagümrük'ü 4-3, sekizinci hafta ise Kayserispor'u 4-0 mağlup etti.