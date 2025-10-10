CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'dan Yari Verschaeren hamlesi!

TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'dan Yari Verschaeren hamlesi!

Devre arasında 8 ve 10 numaraya takviye düşünen Trabzonspor'da gündem Anderlecht’in 24 yaşındaki yetenekli ismi Yari Verschaeren. İşte Belçika basınının da doğruladığı o transfer gelişmesi... | Son dakika TS spor haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2025 Cuma 06:50
TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'dan Yari Verschaeren hamlesi!

Trabzonspor, ocak ayı transfer döneminde yapacağı hamleler için çalışmalarını yürütüyor. Bordomavililer, orta sahada 8 ve 10 numara olarak oynayabilen bir isim arıyor. Fırtına'da Yari Verschaeren'in adı öne çıkıyor. Belçika'da Anderlecht'te oynayan 24 yaşındaki yıldız için yaz transfer döneminde de teklif iletilmişti. Anderlecht'te kontratı Haziran 2026'da bitecek Verschaeren'in ara transfer döneminde ayrılmaya sıcak baktığı kaydedildi.

ANDERLECHT SICAK BAKIYOR

Bu sezon Belçika ekibinde toplamda 11 resmi maça çıkan 24 yaşındaki orta saha, rakip filelere 1 gol atarken 1 de asist yaptı. Anderlecht altyapısından yetişen ve 2019 yılından beri A takımda yer alan Verschaeren, kariyerinde daha önce hiç farklı takımda oynamadı. Belçika kulübünün de genç yıldızı elden çıkarmaya olumlu baktığı ve tekliflere açık olduğu ifade edildi. Zaman zaman Belçika Milli Takımı'na da seçilen yetenekli yıldız, sol kanat ve sağ kanakta da forma giyebiliyor.

PİYASA DEĞERİ 4 MİLYON EURO

Trabzonspor'un yakından takip ettiği 24 yaşındaki Yari Verschaeren'in piyasa değeri 4 milyon euro olarak gözüküyor. Anderlecht altyapısından yetişen ve kariyerinde daha önce başka takımda forma giymeyen Belçikalı futbolcu, 2010 yılında 9 yaşında Anderlecht altyapısına girmişti.

BELÇİKA BASININDA YER ALDI

Yari Verschaeren'in Trabzonspor'un takibinde olduğu Belçika basınında yer aldı. Belçika basınında çıkan haberlerde; Verschaeren'in yaz transfer döneminde bordo-mavililerden teklif aldığı anımsatıldı. Fırtına'nın bir kez daha Belçikalı genç yıldız için Anderlecht'le temas kurabileceği aktarıldı.

GENÇLİK PLANI

Bordo-mavililerin kadroda uyguladığı gençlik planının Yari Verschaeren ile devam etmesi düşünülüyor. 24 yaşındaki yıldızın sahip olduğu potansiyel ve yetenek ile Trabzonspor'un mevcut transfer çalışmalarına uygun olacağı aktarıldı.

