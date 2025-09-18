Andre Onana'dan Fenerbahçe maçı açıklaması

Trabzonspor'un Manchster United'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Andre Onana gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İŞTE ONANA'NIN SÖZLERİ:

Onana'nın açıklamaları şu şekilde:

'MAALESEF FARKLI SEPEPLERDEN DOLAYI KAZANAMADIK'

Fenerbahçe maçı bizim için çok önemliydi. Kazanmak için oradaydık. Maalesef farklı sebeplerden dolayı kazanamadık.

'YAŞANANLAR BİLİNİYOR'

Hakem kararlarıyla ilgili konuşmayı sevmiyorum. Hayatta sizin kontrolünüzde olmayan şeyler vardır. Hakem kararları da bunlardan biri. Kendi yapacaklarımıza odaklanmak istiyoruz. Tabii ki, yaşananlar biliniyor.

'BİZİM ADIMIZA ÇOK ÖĞRETİCİ BİR MAÇ OLDU'

Sadece galibiyetler bir şeyler öğretmez. Bazen mağlubiyetler de size çok şey öğretebilir. Bizim adımıza çok öğretici bir maç oldu. Bizi birleştiren bir maç oldu.

'MAÇIN TAMAMINA YAKIN BÖLÜMÜ 10 KİŞİ OYNAMAK DURUMUNDA KALDIK'

Takıma arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Onlar sayesinde adaptasyonum kolay oldu. Uzun yıllardır onların yanındaymış gibi hissetmeye başladım. Takımımızın yarışmacı mücadele etmeyi seven bir takım.

'ÖNEMLİ OLAN TAKIMIN İHTİYACI'

Pas kalitesi ile alakalı benimde hoşuma giden bir tarz var ama önemli olan takımın ihtiyacı bende buna dikkat ederek oynuyorum. Rakibin tarzına göre tarz değiştirmek zorundasınız. Takımın neye ihtiyacı varsa kendimi ona adapte etmeye çalışıyorum.

'FIRSAT GELDİĞİNDE BUNU DEĞERLENDİRMEK LAZIM'

Genç kalecilerimiz ile ilgili şunu söyleyebilirim gayet yetenekliler ve çalışıyorlar. Önlerinde çok uzun bir yol. Onlara başarılı olmanız, mücadele etmeniz lazım diyorum. Önemli olan fırsat geldiğinde bunu değerlendirmek lazım. Onlarda bu tren geldiğinde, başarılı olmak için çok çalışmaları lazım... Öyle de yapıyorlar zaten.