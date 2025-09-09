Onana tamam

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Bordo mavili kulüp, Uğurcan Çakır'ın ayrılmasının ardından kaleci transferi için çalışmalarında mutlu sona ulaşmak üzere. Fatih Tekke'nin, "Takımdaki genç kalecilere 'abilik yapabilecek, deneyimlerini aktarabilecek' bir isim istiyorum" sözleri sonrası Karadeniz devi, Manchester City'nin 32 yaşındaki Alman kalecisi Stefan Ortega ve Manchester United'ın 29 yaşındaki Kamerunlu eldiveni Andre Onana için hamle yapmıştı. Yapılan pazarlıklar sonucunda Trabzonspor ile Manchester yönetimi, Onana'nın transferi için prensip anlaşmasına vardı. Tecrübeli eldiven de bordo mavili takıma gelmeyi kabul etti.

MARKET DEĞERİ 25 MİLYON EURO

Karadeniz devinin istediği Onana'yı Manchester United kulübü 2023 yılında 50.2 milyon euro bedelle kadrosuna kattı. Senne Lammens transferi sonrasında kaleyi kaptıran Kamerunlu eldivenin 1 yıl opsiyon hariç 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor ve piyasa değeri ise 25 milyon euro.

Bordo mavililerin Onana'ya yıllık 3.5 milyon euro civarında maaş ödeyeceği öne sürülüyor. Kiralama bedeli olmadığı için bu fiyatın makul edildiği öğrenildi. Ayrıca Onana'nın perşembe günü Türkiye'ye gelme ihtimali yüksek. Fatih Tekke'nin tecrübeli eldiveni, pazar günü Fenerbahçe derbisinde oynatmak istediği belirtildi.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Risk Refleksler 8.5/10

Yakın mesafeden gelen şutlarda çok etkili, çabuk reaksiyon gösteriyor.

Pozisyon Alma 8/10

Şut açısını iyi kapatıyor ancak zaman zaman fazla öne çıkarak açık verebiliyor.

Hava Hakimiyeti 7.5/10

Çıkışlarda zamanlama iyi ama bazen hatalı riskler alabiliyor.

Pas Kalitesi 9/10

Ayağı çok temiz, uzun-orta-kısa paslarda yüksek isabet oranı.

Top Kontrolü 8.5/10

Pres altında sakin, baskıdan çıkışlarda güven veriyor.

Birbirini Destekleme 8/10

Savunma hattıyla uyumu yüksek, özellikle geriden oyun kurmada başarılı.

Penaltı Kurtarma 7/10

Çok sezgisel ama ortalama üstü bir seviyede.

OYUN STİLİ

|Onana, klasik bir "çizgi kalecisi" değil, modern futboldaki "sweeper-keeper" profilinin öncülerinden birisi olarak dikkat çekti.

l Pas kalitesi çok yüksek olduğu için oyunu geriden kurmakta etkili.

l Stoperlerin arasına girip ekstra bir pas istasyonu gibi oynayabiliyor.

l Topu ayağına aldığında paniğe kapılmadan doğru opsiyonu buluyor.

l Risk almayı seven bir kaleci, bu yüzden hem avantaj hem de zaman zaman dezavantaj yaratabiliyor.

GÜÇLÜ YÖNLERİ

l Oyun Kurulumunda Etkili: Ajax döneminden beri geriden pasla çıkma konusunda üst düzey.

l Ayağı Çok İyi: Kısa ve uzun pasları isabetli, bu da savunmadan hücuma hızlı geçişi sağlıyor.

l Refleksleri Üst Düzey: Özellikle yakın mesafeli şutlarda çok başarılı.

l Cesur Kaleci: Çizgiden çıkarak savunmaya destek oluyor, rakip forvetleri bozuyor.

l Büyük Maç Tecrübesi: Ajax ve Inter'de Şampiyonlar Ligi yarı finalleri gördü, yüksek stresli maçlarda sakin kalabiliyor.

ZAYIF YÖNLERİ

l Riskli Oyun Tarzı: Topla fazla oynaması bazen hatalı paslara ve top kayıplarına sebep olabiliyor.

l Zamanlama Hataları: Özellikle yüksek toplarda yanlış çıkış kararları verebiliyor.

l Dalgalı Performans: Manchester United'da zaman zaman üst üste basit hatalar yaptı.

l Hızlı Şutlarda Zafiyet: Uzak mesafeden gelen ani şutlarda pozisyon alma konusunda zaman zaman geç kalıyor.