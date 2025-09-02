Onuachu havayolları

Trabzonspor'a 1 yıllık aranın ardından geri dönen Paul Onuachu gollerini sıralamaya devam ediyor. 2023-2024 sezonunda bordo-mavili formayla güzel izler bırakan Onuachu, bu sezona da hızlı başladı. Ligde 4 maçta 2 gol kaydeden Nijeryalı futbolcu, 2 golünü de kafa vuruşuyla kaydetti. 2.01'lik boyuyla hava toplarına son derece hakim olan tecrübeli forvet, rakiplerinin de korkulu rüyası oldu. Onuachu, bu özelliğiyle takımına ciddi bir hücum gücü kattı.

7 GALİBİYET, 1 BERABERLİK

Bordo-mavili takımda 29 resmi maçta 19 gol atan Onuachu, bu gollerin 8'ini kafa vuruşuyla buldu. 31 yaşındaki forvet, 2023-2024 sezonunda Beşiktaş, Pendikspor, Fenerbahçe, Samsunspor, İstanbulspor ve Başakşehir'e kafa golleri attı. Usta yıldız, bu sezon da ilk 2 golünde Kocaelispor ve Samsunspor filelerini kafa golleriyle sarstı. Trabzonspor, Paul Onuachu'nun kafa golü attığı 8 maçın 7'sini kazandı, 1'inde berabere kaldı ve rakiplerine hiç kaybetmedi.

TARAFTARIN SEVGİLİSİ

Paul Onuachu, Trabzonspor taraftarlarının sevgilisi haline geldi. Tribünlerin çok sevdiği Nijeryalı forvet hem ilk döneminde hem de şimdiki performansıyla tam not aldı. Onuachu da istekli ve hırsı tavrını başarılı performansıyla birleştirerek taraftarlarını her zaman sevindirdi.

DERBİLERİ SEVİYOR

Nijeryalı yıldız Paul Onuachu, Trabzonspor formasıyla büyük maçlarda golleriyle öne çıktı. Bordo-mavili takımda forma giydiği resmi maçlarda derbilerde adından söz ettirdi. Beşiktaş'a 2 gol atan 31 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de sevinmişti. Deneyimli yıldız, Karadeniz derbisinde Samsunspor ağlarını da toplamda 2 kez sarstı.

ATARSA YENİLGİ YOK

Bordo-mavili forma altında iki farklı sezonda sahaya çıkan Paul Onuachu'nun gol attığı maçlarda Trabzonspor kolay kolay kaybetmiyor.

Karadeniz devinde 15 farklı maçta gol atan Onuachu sadece 2 kez yenilgi yaşadı. Trabzonspor geride kalan 13 maçta ise 12 kez kazandı ve sadece 1 beraberlik aldı.