Batista Mendy’den Trabzonspor'a veda mesajı!

Trabzonspor'un başarılı orta saha oyuncusu Batista Mendy, İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'ya transferinin ardından bordo-mavili camiaya veda etti. Fransız futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Trabzon halkına teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:
"Trabzon halkı, benim için yeni bir macera başlıyor. Burada geçirdiğim süre boyunca bana kattığınız her şey için minnettarım. Sizin desteğinizle çok şey öğrendim, unutulmaz anılar biriktirdim. Teşekkür ederim."
🚨🔴 Las primeras IMÁGENES de Batista Mendy a su llegada a Sevilla. ✍️ La salida de Dodi Lukebakio del #SevillaFC permitirá su fichaje. ✅ Se ha cerrado en una cesión con opción de compra. @ColinaDeNervion pic.twitter.com/oPmgUlSMlI— Juan José Ponce Uncala ✍️🗞️ (@_JuanjoPonce) September 1, 2025