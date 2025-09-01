CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Trabzonspor Batista Mendy’den Trabzonspor'a veda mesajı!

İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'ya transfer olan Batista Mendy, Trabzonspor'a veda etti. (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2025 Pazartesi 15:53 Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2025 Pazartesi 15:59
Trabzonspor'un başarılı orta saha oyuncusu Batista Mendy, İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'ya transferinin ardından bordo-mavili camiaya veda etti. Fransız futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Trabzon halkına teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"Trabzon halkı, benim için yeni bir macera başlıyor. Burada geçirdiğim süre boyunca bana kattığınız her şey için minnettarım. Sizin desteğinizle çok şey öğrendim, unutulmaz anılar biriktirdim. Teşekkür ederim."

