Batista Mendy’den Trabzonspor'a veda mesajı!

Trabzonspor'un başarılı orta saha oyuncusu Batista Mendy, İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'ya transferinin ardından bordo-mavili camiaya veda etti. Fransız futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Trabzon halkına teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"Trabzon halkı, benim için yeni bir macera başlıyor. Burada geçirdiğim süre boyunca bana kattığınız her şey için minnettarım. Sizin desteğinizle çok şey öğrendim, unutulmaz anılar biriktirdim. Teşekkür ederim."