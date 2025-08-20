CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Lokomotif gibi oynarım

Lokomotif gibi oynarım

Bordo-mavililerin kadrosuna kattığı Fildişi Sahilli orta saha Christ İnao Oulai, Trabzon’a geldi. Oulai, oyun tarzıyla ilgili, “Lokomotif gibi oynarım. Risk almaktan asla korkmam” dedi

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2025 Çarşamba 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Lokomotif gibi oynarım

Trabzonspor'un Fransız ekibi Bastia'dan flaş bir şekilde kadrosuna kattığı 19 yaşındaki futbolcu Christ Inao Oulai, dün Trabzon'a geldi ve taraftarlar tarafından karşılandı. Trabzonspor'a transferi için çok mutlu olduğunu dile getiren Oulai, şu ifadeleri kullandı: "Öncelikle karşılamaya gelen herkese teşekkür ediyorum. Trabzonspor'a katıldığım için çok mutluyum. Burası coşkusu ve arzusu olan büyük bir kulüp. Buraya büyük bir kararlılık ve azimle geldim. Takımıma maksimum seviyede yardımcı olmaya çalışacağım."

DİDİER ZOKORA'NIN REFERANSI

Oyun tarzıyla ilgili açıklamalarda da bulunan Oulai, "Lokomotif gibi oynayan ve risk almaktan korkmayan bir oyuncuyum. Genç bir ekip oluşuyor ve ben de bunun bir parçası olacağım. Takımıma yardımcı olarak potansiyelimi göstermek istiyorum. Transfer teklifi ile çok mutlu oldum. Trabzonspor bu ülkenin büyük bir takımı ve ben de farkındayım. Didier Zokora, Fildişi Sahili'nde iz bırakan bir futbolcu ve ben de onun kulübünde oynayacak olmaktan mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Elit seviye yolunda

Fırtına'da kadroya dahil edilen Christ Inao Oulai için yapılan teknik değerlendirmeler dikkat çekti. Scout raporlarında genç oyuncunun göze çarpan özellikleri şöyle öne çıkıyor:

OLGUN OYUN YAPISI: Yaşına göre oldukça olgun bir futbol tarzına sahip.

CESUR OYUN ANLAYIŞI: Her zaman ileri oynamayı düşünüyor, risk almaktan çekinmiyor.

DRIPLING GÜCÜ: Adam eksiltme özelliği üst düzey.

FİZİKSEL DAYANIKLILIK: İkili mücadelelerde ayakta kalabiliyor, güçlü fiziğiyle dikkat çekiyor.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Trabzon'a gelen Fildişi Sahilli yıldız Christ Inao Oulai, dün sağlık kontrollerinden geçti. Daha sonra kulüp tesislerine giden 19 yaşındaki orta saha, kısa sürede takıma katılacak. Oulai'nin antrenman eksiği de bulunmuyor.

Kanarya'da Edson Alvarez bekleyişi!
Akanji transferinde kritik gelişme!
DİĞER
Yapay zeka Fenerbahçe'nin Benfica'yı eleme ihtimalini açıkladı! Şampiyonlar Ligi öncesi tahminler...
İyi Parti'den Terörsüz Türkiye'ye sabotaj! Yalan ve iftiraları ortaya çıktı: "Hiçbir talep gündeme getirilmemiştir"
Costa transferinde flaş gelişme!
F.Bahçe Nene'yi resmen duyurdu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Lig'de 8 kulüp PFDK'ye sevk edildi Süper Lig'de 8 kulüp PFDK'ye sevk edildi 00:48
Derrick Köhn'ün transferi açıklandı! Derrick Köhn'ün transferi açıklandı! 00:19
F.Bahçe Nene'yi resmen duyurdu! F.Bahçe Nene'yi resmen duyurdu! 00:19
Süper Lig'de 2. haftanın VAR kayıtları açıklandı Süper Lig'de 2. haftanın VAR kayıtları açıklandı 00:19
Bruno Lage'den flaş Kerem açıklaması! Bruno Lage'den flaş Kerem açıklaması! 00:19
F.Bahçe'den Bankalar Birliği açıklaması! F.Bahçe'den Bankalar Birliği açıklaması! 00:19
Daha Eski
Costa transferinde flaş gelişme! Costa transferinde flaş gelişme! 00:19
G.Saray'a Cuesta piyangosu! G.Saray'a Cuesta piyangosu! 00:19
Yapay zekadan Benfica eşleşmesi tahmini Yapay zekadan Benfica eşleşmesi tahmini 00:19
Mourinho'dan Kerem açıklaması! Mourinho'dan Kerem açıklaması! 00:19
Mour: Ekonomik gücü az olan bir kulüpteyim Mour: Ekonomik gücü az olan bir kulüpteyim 00:19
Kerem Aktürkoğlu İstanbul'a geliyor! Kerem Aktürkoğlu İstanbul'a geliyor! 00:19