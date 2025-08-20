Lokomotif gibi oynarım

Trabzonspor'un Fransız ekibi Bastia'dan flaş bir şekilde kadrosuna kattığı 19 yaşındaki futbolcu Christ Inao Oulai, dün Trabzon'a geldi ve taraftarlar tarafından karşılandı. Trabzonspor'a transferi için çok mutlu olduğunu dile getiren Oulai, şu ifadeleri kullandı: "Öncelikle karşılamaya gelen herkese teşekkür ediyorum. Trabzonspor'a katıldığım için çok mutluyum. Burası coşkusu ve arzusu olan büyük bir kulüp. Buraya büyük bir kararlılık ve azimle geldim. Takımıma maksimum seviyede yardımcı olmaya çalışacağım."

DİDİER ZOKORA'NIN REFERANSI

Oyun tarzıyla ilgili açıklamalarda da bulunan Oulai, "Lokomotif gibi oynayan ve risk almaktan korkmayan bir oyuncuyum. Genç bir ekip oluşuyor ve ben de bunun bir parçası olacağım. Takımıma yardımcı olarak potansiyelimi göstermek istiyorum. Transfer teklifi ile çok mutlu oldum. Trabzonspor bu ülkenin büyük bir takımı ve ben de farkındayım. Didier Zokora, Fildişi Sahili'nde iz bırakan bir futbolcu ve ben de onun kulübünde oynayacak olmaktan mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Elit seviye yolunda

Fırtına'da kadroya dahil edilen Christ Inao Oulai için yapılan teknik değerlendirmeler dikkat çekti. Scout raporlarında genç oyuncunun göze çarpan özellikleri şöyle öne çıkıyor:

OLGUN OYUN YAPISI: Yaşına göre oldukça olgun bir futbol tarzına sahip.

CESUR OYUN ANLAYIŞI: Her zaman ileri oynamayı düşünüyor, risk almaktan çekinmiyor.

DRIPLING GÜCÜ: Adam eksiltme özelliği üst düzey.

FİZİKSEL DAYANIKLILIK: İkili mücadelelerde ayakta kalabiliyor, güçlü fiziğiyle dikkat çekiyor.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Trabzon'a gelen Fildişi Sahilli yıldız Christ Inao Oulai, dün sağlık kontrollerinden geçti. Daha sonra kulüp tesislerine giden 19 yaşındaki orta saha, kısa sürede takıma katılacak. Oulai'nin antrenman eksiği de bulunmuyor.