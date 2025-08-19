Assan Bojang beğenildi

Trabzonspor, geleceğe yatırım hamlelerine bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz hafta deneme antrenmanları için Trabzon'a getirilen Gambiyalı Assan Bojang için karar verildi. 2007 doğumlu orta saha, bordo-mavililerin U19 Takımı ile çıktığı deneme antrenmanlarında sergilediği performansla teknik ekibin dikkatini çekti. Teknik Direktör Eyüp Saka'nın raporu doğrultusunda olumlu karar verilirken, Gambiya temsilcisi Esohna Academy forması giyen Bojang'ın artık Trabzonspor U19 kadrosuna katıldığı öğrenildi. Kulüp kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Bojang ile profesyonel sözleşme imzalanacak.