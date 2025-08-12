Yeniden Ounahi

Geçtiğimiz yaz da istenen Azzedine Ounahi, birkaç hafta önce tekrar radara takıldı. Marsilya'nın satış listesine koyduğu Ounahi'yi geçen yıl kiralık oynatan Panathinaikos hâlâ istiyor. Spartak Moskova da bu transferde ısrarcıydı ancak Ounahi ile anlaşamadılar. Trabzonspor, yakın zamanda 25 yaşındaki Faslı orta saha için için yeniden girişim yapmaya hazırlanıyor. 8-10 numara pozisyonunda görev yapan Ounahi'nin öncelikle opsiyonlu şekilde kiralanması hedefleniyor. Kulübüyle sözleşmesi 2027'de bitecek olan 1.82 boyundaki futbolcunun market değeri 10 milyon euro.