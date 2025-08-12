CANLI SKOR ANA SAYFA
Almeida sinyali

Almeida sinyali

Radio Taronja: Trabzonspor, Valencia’nın istediği bonservis bedeline çıkamadığı için transfer süreci çok karışık. Al Borde: Almeida yakında Trabzon’a gidebilir.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2025 Salı 06:50
Almeida sinyali

Sağ bek Pina, forvetler Onuachu ile Augusto ve sol kanat Olaigbe'yi renklerine bağlayan Fırtına, orta saha takviyesi için Andre Almeida için yoğun çaba gösteriyor. La Liga ekibi Valencia ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki yıldız ile ilgili dün bomba iki haber gündeme düştü. Radio Taronja transfer görüşmeleriyle ilgili, "Trabzonspor, Valencia'nın istediği bonservis bedeline çıkamadığı için transfer süreci çok karışık" haberini paylaştı. Al Borde ise "Trabzonspor ile Valencia, Almeida için 6+1 milyon euro'ya anlaştı. Futbolcu yakın zamanda Trabzon'a gidebilir" dedi.

TEMASLAR DEVAM EDİYOR

Bordo mavililer, Almedia için temaslarını sürdürüyor. Almeida, hem "10 numara" hem de "merkez orta saha" pozisyonlarında başarılı bir şekilde görev alabiliyor. Geride kalan sezonda Valencia ile toplam 41 maça çıkan Portekizli orta saha, 3 asistlik katkı sağladı ve % 88'lik pas isabet oranıyla dikkat çekti. Almeida'nın Trabzon'a gelerek sağlık kontrolünden geçmesi ve 3 yıllık imza atması bekleniyor. Andre Almeida, 2022 yılından bu yana forma giydiği Valencia'da istikrarlı yapısıyla dikkat çekiyor. La Liga ekibinde son 3 yılda 94 resmi maça çıkan 25 yaşındaki oyuncu, 4 gol atarken 10 da asist yaptı.

DEĞERİ 10 MİLYON EURO

Şu ana kadar toplamda 206 profesyonel maçta görev yapan Portekizli orta saha oyuncusu, 7 gol atıp 13 asist yaptı. En yüksek piyasa değerine 2023'te 20 milyon euro ile ulaşan Almeida'nın güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro seviyesinde bulunuyor.

