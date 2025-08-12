Bir stoper bir orta saha

Trabzosnpor Teknik Direktörü Fatih Tekke, bir stoper ve orta saha beklediğini söyledi. Tekke, "Eren Bülbül, Ferhat Gedik... Tüm şehitlerimizin mekanları cennet olsun. İyi bir galibiyet aldık. Sezona iyi başladık. Eksiklerimiz yok diyemem, beklentilerimiz de var. Oyundan ziyade bu periyotları puan kaybı yaşamadan geçmemiz lazım. 4 maçın üç tanesi içerde gibi gözüküyor. Zaman geçtikçe de oyun ile ilgili konuşacağız. Türkiye'de özellikle yabancı oyuncu transferlerinin nasıl gerçekleştiğini insanlar çıkıp televizyonda konuşmadı. Ben 3-4 ayda 300'e yakın futbolcu seyrettim. Ortak karar birçoğuna evet dedik. Özellikle Trabzonspor olunca ederlerinin üzerinde para istediler. Bizim çöpe atacak paramız yok. Stoper ve orta saha mevkilerinde beklediğimiz oyuncular var. Bunlar bize katılacak. Gemiyi limana çektik. Şu an ihtiyacı olan rüzgar... Bu da transfer" dedi.