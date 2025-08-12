Assan Bojang sürprizi

Fırtına, geleceğe yatırım niteliğinde dikkat çeken bir hamle yaptı. Karadeniz devi, Gambiya'nın Esohna Academy kulübünde forma giyen 2007 doğumlu orta saha Assan Bojang'ı Trabzon'a getirdi. 18 yaşındaki Bojang, ilk etapta Trabzonspor U19 Takımı ile deneme idmanlarına katılacak. Esohna Academy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda transferi doğrularken şu ifadeleri kullandı: "Yıldız orta saha oyuncumuz Assan Bojang, Türkiye Süper Ligi'nin prestijli kulüplerinden Trabzonspor ile denemelere katılmak üzere Trabzon'a geldi."