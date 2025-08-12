CANLI SKOR ANA SAYFA
Assan Bojang sürprizi

Assan Bojang sürprizi

Fırtına, geleceğe yatırım niteliğinde dikkat çeken bir hamle yaptı. Karadeniz devi, Gambiya'nın Esohna Academy kulübünde forma giyen 2007 doğumlu orta saha Assan Bojang'ı Trabzon'a getirdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2025 Salı 06:50
Assan Bojang sürprizi
Fırtına, geleceğe yatırım niteliğinde dikkat çeken bir hamle yaptı. Karadeniz devi, Gambiya'nın Esohna Academy kulübünde forma giyen 2007 doğumlu orta saha Assan Bojang'ı Trabzon'a getirdi. 18 yaşındaki Bojang, ilk etapta Trabzonspor U19 Takımı ile deneme idmanlarına katılacak. Esohna Academy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda transferi doğrularken şu ifadeleri kullandı: "Yıldız orta saha oyuncumuz Assan Bojang, Türkiye Süper Ligi'nin prestijli kulüplerinden Trabzonspor ile denemelere katılmak üzere Trabzon'a geldi."
