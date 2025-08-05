Onuachu ve Zubkov hazır

Trabzonspor'da Paul Onuachu ve Oleksandr Zubkov sevinci yaşanıyor. Henüz beklediği transferlerin gelmemesi nedeniyle sıkıntılı olan Fatih Tekke, sakatlıkları bulunan iki ismin takıma dönmesini bekliyordu. Erzurum kampında yaşadıkları sakatlıkla nedeniyle özellikle son bölümde takımla çalışamayan iki isim fiziksel olarak diğer takım arkadaşlarının biraz gerisinde kalmıştı. Ancak kısa sürede toparlanan Onuachu ve Zubkov, önceki gün yapılan antrenman maçında aldıkları sürelerde beklentileri karşıladılar. Fiziksel olarak hazır görünen iki oyuncunun bugünden itibaren tam kapasite takımla çalışmaları bekleniyor.