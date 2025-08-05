Kanattaki hedef Danjuma

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Villarreal'in geçen sene Girona'ya kiraladığı Hollandalı futbolcu Danjuma 1 yıl kontratı kaldı. Trabzonspor, bonservis sorununu çözeceğini düşünse de oyuncu şimdilik Türkiye'ye gelme noktasında kararsız. Bordo-mavililer, Danjuma'yı ikna etmeye çalışıyor. 28 yaşındaki yıldız Hollanda Milli Takımı formasını 6 kez terletti. Geçtiğimiz sezon Girona'da kiralık olarak forma giyen Danjuma, çıktığı 37 karşılaşmada 5 gol atarken, 2 asist yaptı. 28 yaşındaki kanat oyuncusunun Villarreal ile 1 yıl kontratı kaldı.