Uğurcan ile kritik zirve

Kaptan Uğurcan Çakır, son günlerde yeniden alevlenen transfer söylentileri üzerine kulüp yönetimiyle kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Başkan Ertuğrul Doğan ve teknik direktör Fatih Tekke'nin yer aldığı özel toplantıda, 29 yaşındaki eldivene takıma tam konsantrasyon sağlaması yönünde net bir mesaj verildi. Sezonun başlamasına kısa bir süre kala gerçekleştirilen görüşmede, yönetim kanadı, Uğurcan'a dışarıdan gelen transfer haberlerine kulak asmaması gerektiğini ifade etti. Takımın lideri konumundaki tecrübeli kalecinin bu tarz söylentilerden etkilenmesinin hem kendisine hem de takıma zarar vereceği vurgulandı.

ADI HER DÖNEM ANILIYOR

Her transfer döneminde adı Avrupa kulüpleriyle anılan Uğurcan Çakır, bu kez de bazı yabancı kulüplerin radarına girmiş durumda. Ancak kulüp yönetimi, sezon öncesi bu spekülasyonların önünü tamamen kesmek istiyor. Bu nedenle zirve yapıldı.

ÇAKIR: LİGE ODAKLANDIM

Uğurcan'ın görüşmede profesyonel yaklaşımını sürdürdüğü ve "Görevimi en iyi şekilde yapmaya devam ediyorum. Şu an sadece lige konsantreyim" diyerek net bir duruş sergilediği aktarıldı. Takım arkadaşları ve teknik heyetle uyumlu şekilde yeni sezona hazırlanan Çakır'ın, kulübüne olan bağlılığını yinelediği belirtildi.