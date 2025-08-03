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Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'da Andre Almeida hedefte!

TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'da Andre Almeida hedefte!

İspanya basını Trabzonspor’un girişimini duyurdu. Superdeporte'nin haberine göre Karadeniz devi, 25 yaşındaki merkez orta saha Andre Almeida'nın Valencia'dan ayrılmak istemesi nedeniyle resmi temaslara başladı. İşte detaylar... | Son dakika TS transfer haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2025 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2025 Pazar 10:52
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TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'da Andre Almeida hedefte!

Trabzonspor, orta sahaya takviye çalışmalarını sürdürürken İspanya'da La Liga ekibi Valencia forması giyen Andre Almeida ile ilgili girişimler resmen başladı. İlk olarak Türk basınında çıkan transfer iddiasının ardından İspanyollar da Valencia yönetiminden bu girişimleri ve transfer görüşmelerini doğrulayarak haber yaptı. Valencia merkezli Superdeporte'nin haberine göre Karadeniz devi, 25 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ediyor. 1.76 boyundaki futbolcu hem "10 numara" hem de "merkez orta saha" pozisyonlarında görev alabiliyor. Trabzonspor'un, Almeida için resmi temasa geçtiği belirtildi.

SATIŞ LİSTESİNDE DEĞİL

Almeida'nın Valencia ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Geride kalan sezonda Valencia ile 41 maça çıkan Portekizli orta saha, 3 asistlik katkı sağladı ve % 88'lik pas isabet oranıyla dikkat çekti. Haberde dikkat çeken bir detay ise Portekizli oyuncunun yeni sezonda maaşına zam talep ettiği ancak Valencia yönetiminin bu konuda henüz bir adım atmaya yanaşmadığı oldu. Kulübün maaş bütçesini zorlamak istemediği, bu nedenle Almeida ile yeni sözleşme görüşmelerini askıya aldığı bildirildi. Trabzonspor'un bu fırsatı değerlendirmek istediği ve şartların oluşması halinde resmi adım atabileceği belirtiliyor.

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