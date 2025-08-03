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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan Mattia Ahmet Minguzzi için TFF'ye başvuru

Trabzonspor'dan Mattia Ahmet Minguzzi için TFF'ye başvuru

Trabzonspor, 2025-26 sezonunun “Mattia Ahmet Minguzzi Sezonu” olarak adlandırılması için resmi başvuruda bulunduklarını duyurdu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2025 Pazar 23:25
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Trabzonspor'dan Mattia Ahmet Minguzzi için TFF'ye başvuru

Trabzonspor Kulübü, 2025-2026 futbol sezonunun "Mattia Ahmet Minguzzi Sezonu" olarak adlandırılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) resmi başvuru yaptıklarını açıkladı.

Bordo-mavili kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Trabzonspor Kulübü olarak, 2025-2026 futbol sezonunun "Mattia Ahmet Minguzzi Sezonu" olarak adlandırılması için resmi başvurumuzu ilgili kurumlara ilettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. Mattia Ahmet Minguzzi'nin vahşice katledilmesinin ardından yürütülen adalet sürecinin takipçisi olduğumuzu, bu davanın toplumsal hafızada yerini koruması ve benzeri acıların bir daha yaşanmaması adına Mattia Ahmet Minguzzi isminin sezonumuza verilmesinin çok büyük bir anlam taşıyacağını önemle belirtiriz. Trabzonspor Kulübü olarak, bu sürecin en başından itibaren yakından takipçisi olduğumuzu ifade etmiş, sürecin sonuna kadar da kararlılıkla mücadele edeceğimizi vurgulamak isteriz" denildi.

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