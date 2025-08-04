Zubkov’a doğum günü mesajı

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trabzonspor, Ukraynalı futbolcusu Olexandr Zubkov'un doğum gününü kutladı. Yıldız isim için antrenmanda pasta kesildi. Sosyal medyadan da "Bugün 22 numaralı oyuncumuz Oleksandr Zubkov'un doğum günü. Mutlu yıllar Zubkov!" mesajı paylaşıldı. Bordo- mavili taraftarlar da mesajın altına özellikle sakatlıktan yeni dönen oyuncu için moral verici mesajlar paylaştı.