Ahmet Minguzzi’nin anısına

Trabzonspor, 58. kuruluş yıl dönümünü İstanbul'da geleneksel hale gelen Sütlüce buluşmasıyla kutladı. Gurbetçi Gençler Taraftar Grubu'nun büyük bir coşkuyla gerçekleştirdiği etkinlik bu yıl Mattia Ahmet Minguzzi anısına düzenlenerek daha derin bir anlam kazandı. Katılım oldukça yoğundu.
Trabzonspor, 58. kuruluş yıl dönümünü İstanbul'da geleneksel hale gelen Sütlüce buluşmasıyla kutladı. Gurbetçi Gençler Taraftar Grubu'nun büyük bir coşkuyla gerçekleştirdiği etkinlik bu yıl Mattia Ahmet Minguzzi anısına düzenlenerek daha derin bir anlam kazandı. Katılım oldukça yoğundu.