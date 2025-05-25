Trabzonspor'dan sakatlık şoku! Reeder Samsunspor maçı öncesi...

Trabzonspor, Cihan Çanak'ın sol arka üst adalesinde yaralanma tespit edildiğini açıkladı.
Bordo mavililerin yaptığı açıklamada; Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Cihan Çanak'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Beşir, "Futbol A Takımımızın Çarşamba günü gerçekleştirdiği antrenmanda sakatlık yaşayan futbolcumuz Cihan Çanak'ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol arka üst adale yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" dedi.
Futbolcumuz Cihan Çanak'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama 🔗 https://t.co/1XEPbBropK pic.twitter.com/nL5DyBUQiQ— Trabzonspor (@Trabzonspor) May 25, 2025