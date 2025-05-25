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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan sakatlık şoku! Reeder Samsunspor maçı öncesi...

Trabzonspor'dan sakatlık şoku! Reeder Samsunspor maçı öncesi...

Son dakika haberi: Trabzonspor, Cihan Çanak'ın sol arka üst adalesinde yaralanma tespit edildiğini açıkladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2025 Pazar 13:58 Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2025 Pazar 14:05
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Trabzonspor'dan sakatlık şoku! Reeder Samsunspor maçı öncesi...

Trabzonspor, Cihan Çanak'ın sol arka üst adalesinde yaralanma tespit edildiğini açıkladı.

Bordo mavililerin yaptığı açıklamada; Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Cihan Çanak'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Futbol A Takımımızın Çarşamba günü gerçekleştirdiği antrenmanda sakatlık yaşayan futbolcumuz Cihan Çanak'ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol arka üst adale yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" dedi.

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