Batagov göz doldurdu

Batagov, lig ve kupada Galatasaray'a karşı oynanan maçlarda göz doldurdu. Batagov özellikle son oynanan Türkiye Kupası finalinde Galatasaray karşısında 42 dakika forma giydi. Ukraynalı stoper, sakatlanana kadar oynadığı sınırlı süreye rağmen ortaya koyduğu savunma performansıyla dikkat çekti. İlk devrede 10 ikili mücadeleye giren 23 yaşındaki defans, bunların 6'sını kazanarak yüzde 60 başarı oranı yakaladı. Özellikle yer oyununda etkili olan genç savunmacı, 5 ikili mücadelenin tamamını kazandı. Havada ise 5 denemede 1 kez başarılı oldu. Top kapma istatistiklerinde de Trabzonspor defansına katkı sağlayan Batagov, 2 top kapma denemesinde de başarı sağladı. Genç yıldız pas aralarında ise 2 girişimden sonuç alamadı.

YÜZDE 86 PAS İSABETİ VAR

Pas oyununda güven veren Arseniy Batagov, toplam 21 pasın 18'inde isabet sağladı ve yüzde 86 pas isabet oranı yakaladı. 14 orta mesafe pasın 13'ünde başarılı olurken, 3 uzun pasın 1'inde isabet buldu. İleriye paslarda 8 denemede 5 isabet sağladı. Bireysel top kayıplarını minimumda tutan Batagov, 1 kez top kaybı yaşadı. Batagov özellikle Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldız ismi Osimhen karşısında gösterdiği performansla dikkatleri topladı. Ukraynalı savunma oyuncusu direkt olarak Victor Osimhen ile karşı karşıya kaldığı pozisyonların yüzde 70'inde de başarıya ulaşmasını bildi

RAKAMLARDA KAYBETMEDİ

Fırtına istatistiklerde Galatasaray'a karşı kaybetmese de bitiricilik olarak yaşadığı sorunlar sonucun belirleyicisi oldu. Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasında 3-0'lık mağlubiyete rağmen istatistiklerde farklı sonuçlar ortaya çıktı. Trabzonspor, toplamda 124 ikili mücadelenin 64'ünü kazanarak yüzde 52 oranında başarı sağladı. İlk yarıda bu oran yüzde 59'a kadar yükselirken, ikinci yarıda yüzde 46'ya geriledi. Hücumdaki ikili mücadelelerde yüzde 48, savunmada ise yüzde 57 başarı oranı yakalayan bordo-mavililer, bu üstünlüğü skor tabelasına yansıtamadı.

UKRAYNA'DA DA İZLENİYOR

Sezon başında büyük umutlarla Trabzonspor'a gelen Arseniy Batagov olumlu işlere imza attı. Gelecek vaat eden görüntüsüyle dikkat çeken 23 yaşındaki stoper, ülkesi Ukrayna'da da yakından takip ediliyor. Ukrayna Milli Takımı'nın gelecekte önemli yıldızlarından biri olması beklenen Batagov'un Avrupa'nın önemli takımları tarafından da izleneceği aktarıldı. Ukrayna basınında çıkan haberlerde genç savunmacının önemli bir potansiyel taşıdığı ifade edildi. Batagov bu sezon 23 resmi maça çıkarken 2 gol attı, 1 asist yaptı.