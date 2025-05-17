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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Yeni sezon rotası

Yeni sezon rotası

Bordo-mavililer, Fatih Tekke yönetiminde gelecek dönemin planlarını yapıyor... Karadeniz devi transferlerde geç kalmayarak, şampiyonluğa oynayacak bir takım kurmayı amaçlıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2025 Cumartesi 06:51
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Yeni sezon rotası

Trabzonspor'da 2025-2026 sezonu için çalışmalar hızlanıyor. Süper Lig'de bu sezon umduğunu bulamayan, son 2 senedir de Ziraat Türkiye Kupası finalinde üzüntü yaşayan bordo- mavililer, gelecek dönem için planlarını yapıyor. Fatih Tekke yönetiminde oynadığı futbol ve elde ettiği oyun içi istatistiklerle umut veren Fırtına, yeni sezonda mutlaka zirveye oynamak istiyor. Bu doğrultuda kadro planlaması büyük önem taşıyor.

TRANSFER HAZIRLIĞI

Bordo mavili yönetim ve Teknik Direktör Fatih Tekke transferde doğru adımlar çok geç kalmadan yapmaya hazırlanıyor. Sezon başı kampında tüm transferlerin takımda olması amaçlanıyor. Benzer şekilde bu sezon kalan üç lig maçında da kadrodaki verimli isimlerle devam edilmesi ve daha fazla sorumluluk verilmesi düşünülüyor. Özellikle kadrodaki genç yıldızlar ile U19 takımından bazı isimlerin de takıma monte edilerek kadroda olmaları planlanıyor.

U19 TAKIMINA SIKI TAKİP

Bu sezon UEFA Gençlik Ligi'nde finale yükselerek elde ettiği tarihi başarıyla tüm Türkiye'ye gurur yaşatan Trabzonspor U19 takımı yakından izleniyor. Trabzonspor U19 takımının önemli isimlerinin A takıma monte edilmesi hedefleniyor.

ŞAMPİYONLUK REFERANSI

Bordo mavili takımın 2021-2022 sezonunda elde ettiği Süper Lig şampiyonluğu önemli bir referans kaynağı olarak dikkat çekiyor. O dönemde asbaşkan olarak önemli sorumluluklar alan ve şampiyonlukta ciddi pay sahibi olan Başkan Ertuğrul Doğan, bir kez daha zirveye oynayacak takım oluşturmak istiyor.

BODRUM FK MESAİSİ

Trendyol Süper Lig'de 36. haftada Bodrum FK ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor'da hazırlıklar devam ediyor. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanda, dinamik ısınmanın ardından dar alanda oyun ve sonuçlandırma çalışması gerçekleştirildi

AVRUPA UMUDU

Bordo-mavililer, Türkiye Kupası finalinde Galatasaray'a kaybederek Avrupa kupaları şansını zora soktu. Ancak Trabzonspor ligde kalan 3 maçın sonunda 5. sıraya yükselirse Avrupa şansı gelebilir. 46 puanlı Fırtına, 51 puanla 5. sıradaki Başakşehir'in 5 puan gerisinde.

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