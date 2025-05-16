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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Hayal kırıklığı

Hayal kırıklığı

Süper Lig'de sezona iyi başlayamayan ve beklentilerin altında kalan bordo-mavililer, Türkiye Kupası'nı kazanarak Avrupa'ya gitmeyi hedeflemesine karşın bu amacına ulaşamadı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2025 Cuma 06:51
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Hayal kırıklığı

Süper Lig'de sezona iyi başlayamayan ve beklentilerin altında kalan bordo-mavililer, Türkiye Kupası'nı kazanarak Avrupa'ya gitmeyi hedeflemesine karşın bu amacına ulaşamadı. Karadeniz devi, Avrupa biletini alabilmek için mutlak surette Türkiye Kupası'nı kazanmayı amaçlarken, oynadığı futbol ve ortaya koyduğu görüntü nedeniyle taraftarlarını da büyük hayal kırıklığına uğrattı.

Elde var sıfır!

YEREL gazeteler Fırtına'nın Galatasaray'a yenilerek kupayı kazanamamasını farklı başlıklarla manşetlerine taşıdı. Ekspres: Elde var 0, Günebakış: Kupada büyük hüsran, Taka: Kupa gitti Avrupa hayali bitti, Sonnokta: Futbol felaket sonuç rezalet

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