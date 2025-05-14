İdeal takım sahada

Ligde rotasyonlu kadro ile Galatasaray karşısına çıkan Trabzonspor, kupa finalinde ideal kadrosuna dönüyor. Derbide sakatlanan Uğurcan Çakır geri döndü. Son iki maçta forma giyemeyen Savic de takımla çalıştı. Karadağlı stoper Fatih Tekke'ye, "Eğer bir fedakarlık gerekiyorsa o maç bu maç olmalı" dedi. Tekke, savunma kurgusunu uzun bir aradan sonra ideale döndürecek. Orta sahada ise ligdeki Galatasaray maçında stoper olarak iyi bir görüntü ortaya koyan Okay ile Mendy arasında bir tercih yapması beklenen 47 yaşındaki hocanın, önlerinde Ozan'a ileri 4'lüde Zubkov, Nwakaeme, Sikan ve Banza'ya forma vermesi bekleniyor.