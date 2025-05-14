CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor İdeal takım sahada

İdeal takım sahada

Kaleci Uğurcan Çakır ve stoper Savic’in bugün finalde forma giymesi bekleniyor... Fatih Tekke ideal 11’le sahaya çıkacak

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2025 Çarşamba 06:51
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İdeal takım sahada

Ligde rotasyonlu kadro ile Galatasaray karşısına çıkan Trabzonspor, kupa finalinde ideal kadrosuna dönüyor. Derbide sakatlanan Uğurcan Çakır geri döndü. Son iki maçta forma giyemeyen Savic de takımla çalıştı. Karadağlı stoper Fatih Tekke'ye, "Eğer bir fedakarlık gerekiyorsa o maç bu maç olmalı" dedi. Tekke, savunma kurgusunu uzun bir aradan sonra ideale döndürecek. Orta sahada ise ligdeki Galatasaray maçında stoper olarak iyi bir görüntü ortaya koyan Okay ile Mendy arasında bir tercih yapması beklenen 47 yaşındaki hocanın, önlerinde Ozan'a ileri 4'lüde Zubkov, Nwakaeme, Sikan ve Banza'ya forma vermesi bekleniyor.

Kupada büyük final! İşte dev derbinin ilk 11'leri
F.Bahçe'den Raheem Sterling bombası!
DİĞER
Bir Gece Masalı'nda Mahir tuzağa düşüyor!
Başkan Erdoğan "Suriye'ye yaptırımları hafiflet" demişti ABD Başkanı Trump tamamen kaldırdı!
Vlahovic adım adım F.Bahçe'ye!
F.Bahçe'de rota Florentino Luis!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da flaş Okan Buruk iddiası! Ayrılık... G.Saray'da flaş Okan Buruk iddiası! Ayrılık... 01:26
G.Saray'da flaş Okan Buruk iddiası! Ayrılık... G.Saray'da flaş Okan Buruk iddiası! Ayrılık... 01:26
Tekke ve Buruk'tan ortak basın toplantısı! Tekke ve Buruk'tan ortak basın toplantısı! 01:19
35. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 35. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 01:19
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! 01:19
TFF'den F.Bahçe ve G.Saray'a ret! TFF'den F.Bahçe ve G.Saray'a ret! 01:19
Daha Eski
PFDK sevkleri açıklandı! PFDK sevkleri açıklandı! 01:19
G.Saray'da sürpriz transfer gelişmesi! G.Saray'da sürpriz transfer gelişmesi! 01:19
İkas Eyüpspor iki isimle nikah tazeledi! İkas Eyüpspor iki isimle nikah tazeledi! 01:19
G.Saray'ın kupa finali kafilesi açıklandı! G.Saray'ın kupa finali kafilesi açıklandı! 01:19
Xabi Alonso’dan Arda Güler kararı! Xabi Alonso’dan Arda Güler kararı! 01:19
Trabzonspor’un kamp kadrosu belli oldu! Trabzonspor’un kamp kadrosu belli oldu! 01:19