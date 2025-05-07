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Haberler Trabzonspor Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan konuşuyor | CANLI

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan konuşuyor | CANLI

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Ertuğrul Doğan'ın açıklamalarını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2025 Çarşamba 13:17 Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2025 Çarşamba 13:41
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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan konuşuyor | CANLI

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Ertuğrul Doğan'ın açıklamalarını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte Doğan'ın açıklamaları...

"BORCUMUZ 5.2 MİLYAR TL"

"Trabzonspor olarak borcumuz 5.2 Milyar TL. Bir iki ay içerisinde bunu 2 Milyar TL civarına indireceğiz."

"ÖZKAN SÜMER FUTBOL AKADEMİSİ'NİN NELER BAŞARABİLECEĞİNİ GÖSTERDİK"

"Özkan Sümer Futbol Akademisi'nin neler başarabileceğini dünyaya göstermiş olduk. Oyuncularımız, Eyüp hoca ve ekibi çok ciddi bir emek verdi. Başarının büyüğü kendilerinindir.

"ÖNÜMÜZDEKİ YIL VOLEYBOLDA DA OLACAĞIZ"

Önümüzdeki yıl bir aksilik yaşamazsak Trabzonspor voleybolda da işin içinde olacak.

"RAKİPLER 7-8 KAT FAZLA BÜTÇEYLE MÜCADELE EDİYOR"

Biz şampiyon olduğumuz yıl 35 milyon Euro bütçeyle mücadele ederken rakibimiz 42 milyon Euro bütçeyle mücadele ediyordu. Şimdi o fark açıldı, rakipler 7-8 kat fazla bütçeyle mücadele ediyor.

"HAKEM HATALARI NEDENİYLE 20'DEN FAZLA PUAN KAYBETTİK"

"Hakem hataları nedeniyle 20 puan üzerinde kaybımız var. Her hafta bir şekilde devam ediyor. Son hafta Kasımpaşa maçında 90+'da bir olay var. VAR, direkt oraya imza attı. Bu ligdeki en kısa süreli ofsayt değerlendirmesi yaptı ve yanlış oyuncudan yaptı. Bununla alakalı TFF'ye başvuru yaptık."

"BU YAPI İŞLEMİYOR"

"Türk futbolu gelişsin diye yabancı hakem, yabancı VAR konuşuldu. Bir sistem zaten kötüyken nasıl bu kadar daha kötü hale gelebilir, bu çok ilginç. Bu yapı işlemiyor. Bu yapının işlemediği net. Konuşulacak çok şey var. Sürecin başında başkanlar ceza almayacaktı, sayın TFF başkanının sözü vardı. Rekor ceza alan başkan olarak karşındayım. Ben şu an konuştukça oradan 30, buradan 60 bin diye hesaplıyorlardır."

"FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİNİ KİMİN ARADIĞINI BİLİYORUM"

"Her kulüp hakemlerden mustarip. Biz Anadolu takımlarının haklarını da dile getirdik. Bu tek başına Trabzonspor'un başarabileceği bir iş değil. Çok ciddi sıkıntı yaşandığı, sahaya yansıdığı... Birçok konu var. Biz anlattık, anlattıkça ceza yedik. Bu yapının komple değişmesi lazım. Bu MHK ile bu iş olmaz, defalarca dile getirdik, aynı şeyi dile getiriyoruz. Garip şeyler oluyor. Gariplikler devam ediyor. Trabzon'da oynanan Fenerbahçe maçı. Bizim Fenerbahçe ile kulüp olarak sıkıntımız, derdimiz yok. Maçın hakemi (Oğuzhan Çakır) Trabzon'da konaklıyor normalde, telefon geliyor, apar topar Rize'ye gidiyor. Kim arıyor? Kimin aradığını biliyorum. Kaldığı oteli, nereye gittiğini biliyorum. O maçın hakemi hangi psikolojiyle maça çıktı. Maçın başında Trabzonspor'un saçma sapan iptal edilen golü var. Etkilenip mi iptal edildi? Bizim aklımıza böyle soruların gelmesi doğal.

"İKİ MAÇI DA HAK EDEN KAZANSIN"

"Galatasaray ile iki maç yapacağız. Galatasaray bugüne lider gelmiş. Bizim tek derdimiz, sahada hak eden iki maçı kazansın. Trabzonspor'un bundan başka hiçbir talebi olamaz."

"MENAJERLER OSIMHEN'İ BİZE DE ÖNERDİ"

"Osimhen'i menajerler Türkiye'de her kulübe önerdi, bize de önerdi. Rakamlar da belliydi. Biz de kendilerine bu rakamları veremeyiz dedik. Konu bundan ibaret. Biz 20 versek, Galatasaray belki 25 verecekti. Öyle bir şey bu. Bir futbolcuyla şampiyonluğu bağlayamazsın. Diğer futbolculara ayıp olur."

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