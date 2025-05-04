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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır ve Stefan Savic için açıklama!

Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır ve Stefan Savic için açıklama!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak. Bu mücadele öncesi bordo-mavililerden Uğurcan Çakır ve Stefan Savic için sakatlık açıklaması geldi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2025 Pazar 15:54 Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2025 Pazar 16:02
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Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır ve Stefan Savic için açıklama!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak.

Bu mücadele öncesi bordo-mavililerden Uğurcan Çakır ve Stefan Savic için sakatlık açıklaması geldi.

İŞTE TRABZONSPOR'DAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcularımız Uğurcan Çakır ve Stefan Savic'in sağlık durumları hakkında açıklamalarda bulundu.

Beşir, "Sakatlığı bulunan futbolcumuz Uğurcan Çakır'ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol kalça kasında yaralanma tespit edilmiştir.

Futbol A Takımımızın Çarşamba günü gerçekleştirilen antrenmanında sakatlanarak antrenmana devam edemeyen bir diğer oyuncumuz Stefan Savic'in ise yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ bacak üst arka kasında yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır" dedi.

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