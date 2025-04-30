Fiziksel güç gösterisi

Alanyaspor maçında en çok mesafe kat eden isim 11.619 metre ile Vişça oldu. 35 yaşındaki sağ kanat, 1.94 m/s ortalama hızıyla sahada sürekli hareket halindeydi. Okay Yokuşlu ve Batagov da etkileyici performanslarıyla dikkat çekti; her iki isim de 11 kilometreyi aşarak hem savunma hem hücumda kilit rol üstlendi. Topa sahipken 40.200 metre, top rakipteyken ise 43.455 metre koşan Trabzonspor, hem savunmada hem de hücumda yoğun bir enerji ortaya koydu.

SİMON BANZA SAVUNMAYI YIPRATTI

Karşılaşmanın en kritik aralığı 45-50 dakikalar arasıydı; bordomavililer bu bölümde 6.098 metre koşarak baskıyı artırdı ve rakibi üzerinde kontrolü tamamen ele geçirdi. Banza da hücum hattında yorulmak bilmeden mücadele etti; 10 kilometre üzerinde koşu mesafesine ulaştı ve 10 sprint yaparak rakip savunmayı yıprattı. İlk yarıya kıyasla ikinci yarıda sprint mesafesini neredeyse iki katına çıkaran Trabzonspor, bu ivmeyi skora da yansıtarak 4-3'lük kritik galibiyeti hanesine yazdırdı.

NWAKAEME VE SAVİC HAZIR

Teknik direktör Fatih Tekke, kupa yarı finalinde forma şansı verdiği Nwakaeme ve Savic'i Alanya maçında dinlendirmişti. Aradan geçen kısa sürenin etkisiyle bu iki oyuncuyu riske etmeyen 47 yaşındaki hoca, gözünü şimdi Kasımpaşa sınavına çevirdi. Bordo-mavili ekipte iki oyuncunun da bu kritik karşılaşmaya hazırlanması için çalışmalar hızlandırıldı.