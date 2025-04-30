CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Fiziksel güç gösterisi

Fiziksel güç gösterisi

Bordo mavililer, Alanyaspor karşısında sadece skorla değil, sahaya koyduğu fiziksel performansla da üstünlük kurdu. 117.923 metre koşu mesafesine ulaştı

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2025 Çarşamba 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fiziksel güç gösterisi

Alanyaspor maçında en çok mesafe kat eden isim 11.619 metre ile Vişça oldu. 35 yaşındaki sağ kanat, 1.94 m/s ortalama hızıyla sahada sürekli hareket halindeydi. Okay Yokuşlu ve Batagov da etkileyici performanslarıyla dikkat çekti; her iki isim de 11 kilometreyi aşarak hem savunma hem hücumda kilit rol üstlendi. Topa sahipken 40.200 metre, top rakipteyken ise 43.455 metre koşan Trabzonspor, hem savunmada hem de hücumda yoğun bir enerji ortaya koydu.

SİMON BANZA SAVUNMAYI YIPRATTI

Karşılaşmanın en kritik aralığı 45-50 dakikalar arasıydı; bordomavililer bu bölümde 6.098 metre koşarak baskıyı artırdı ve rakibi üzerinde kontrolü tamamen ele geçirdi. Banza da hücum hattında yorulmak bilmeden mücadele etti; 10 kilometre üzerinde koşu mesafesine ulaştı ve 10 sprint yaparak rakip savunmayı yıprattı. İlk yarıya kıyasla ikinci yarıda sprint mesafesini neredeyse iki katına çıkaran Trabzonspor, bu ivmeyi skora da yansıtarak 4-3'lük kritik galibiyeti hanesine yazdırdı.

NWAKAEME VE SAVİC HAZIR

Teknik direktör Fatih Tekke, kupa yarı finalinde forma şansı verdiği Nwakaeme ve Savic'i Alanya maçında dinlendirmişti. Aradan geçen kısa sürenin etkisiyle bu iki oyuncuyu riske etmeyen 47 yaşındaki hoca, gözünü şimdi Kasımpaşa sınavına çevirdi. Bordo-mavili ekipte iki oyuncunun da bu kritik karşılaşmaya hazırlanması için çalışmalar hızlandırıldı.

G.Saray'ın B planı ortaya çıktı! Osimhen giderse...
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Süper Lig'de 33. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
CHP'li İBB'deki 560 milyarlık yolsuzlukta ikinci perde: 30 kişiye tutuklama talebi
G.Saray'a Morata şoku! Kalma şartı...
F.Bahçe'den sürpriz forvet hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Beko Final Four'da! F.Bahçe Beko Final Four'da! 01:37
PSG avantajı kaptı! PSG avantajı kaptı! 01:37
33. haftanın VAR kayıtları açıklandı 33. haftanın VAR kayıtları açıklandı 01:37
F.Bahçe'den sürpriz forvet hamlesi! F.Bahçe'den sürpriz forvet hamlesi! 01:37
G.Saray ve Terim transferde rakip! G.Saray ve Terim transferde rakip! 01:37
Efeler Ligi'nde şampiyon Ziraat Bankkart Efeler Ligi'nde şampiyon Ziraat Bankkart 01:37
Daha Eski
M. City'den Sara harekatı! M. City'den Sara harekatı! 01:37
G.Saray'da Sanchez depremi! Bunu kimse beklemiyordu G.Saray'da Sanchez depremi! Bunu kimse beklemiyordu 01:37
Böyle rakam görülmedi! Vlahovic'in F.Bahçe'den isteyeceği ücret... Böyle rakam görülmedi! Vlahovic'in F.Bahçe'den isteyeceği ücret... 01:37
G.Saray'a Sacha Boey müjdesi! G.Saray'a Sacha Boey müjdesi! 01:37
Süper Lig’de 35. haftanın programı açıklandı Süper Lig’de 35. haftanın programı açıklandı 01:37
G.Saray'da Lunin ısrarı! G.Saray'da Lunin ısrarı! 01:37