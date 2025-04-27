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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Fatih Tekke: Gollerin birini ben yedirdim

Trabzonspor'da Fatih Tekke: Gollerin birini ben yedirdim

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk etti. Bordo-mavililer bu mücadeleden 4-3'lük skorla galip ayrıldı. Karşılaşmanın ardından Fırtına'da Teknik Direktör Fatih Tekke mücadeleyi değerlendirdi. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2025 Pazar 19:08 Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2025 Pazar 19:09
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Trabzonspor'da Fatih Tekke: Gollerin birini ben yedirdim

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor ile Corendon Alanyaspor karşı kaşrıya geldi.

Fırtına ev sahibi olduğu mücadeleden 4-3'lük skorla galip ayrıldı.

Bordo-mavililerde karşılaşma sonrası Fatih Tekke açıklamalarda bulundu.

İŞTE TEKKE'NİN SÖZLERİ:

"ÇOK DEĞERLİ BİR 3 PUAN"

"Çok değerli ve çok önemli bir 3 puan. Ligde rahatlama ve normalleşme açısında en önemli maçlarımızdan birisi buydu. Sakatlar, cezalılar, maçın 2 gün sonra olması gibi bir sürü etken maçı daha da zor bir hale getirdi. Yediğimiz gollerin birini ben yedirdim diyebilirim. Çünkü bu bizim çalıştığımız bir pozisyondu. Yenilen gollerin ardından stres ve panik yaptık."

"SAVUNMADA DAHA İYİ OLMAK ZORUNDAYIZ AMA VAKTİMİZ YOK"

"Savunmada benim takımım daha iyi olmak zorunda ama böyle bir vaktimiz yok. Ama şu anda beklediğimin çok üzerinde. Kupada finale çıktık. Ligde şu anda 45 puandayız. Oyuncularımı tebrik ediyorum, ayaklarına sağlık ama daha rahat bitirebilirdik. Geldiğimiz nokta gayet olumlu. Kendi sahamızda 3 golü bu şekilde yememeliyiz. Biz bunu oyunla başarmak zorundayız. İkinci yarıda daha iyi olabilirdik ama en önemlisi 3 puan."

"ALANYA'DA ÇOK GÜZEL GÜNLER GEÇİRDİK"

"Alanyaspor için de bir şey söylemem lazım. Biz orada çok güzel günler geçirdik. Bugün de gayet iyi işler yaptılar. Orada çok güzel günlerimiz geçti, dostluklarımız oldu. Başarılar diliyorum onlara. Umarım ligde kalırlar."

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