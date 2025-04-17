Vazgeçilmez üçlü

Şu ana kadar 5 maça çıkan Fatih Tekke, kadro istikrarı yakalamakta zorluk yaşadı. Form durumu dalgalanan oyuncular, sakatlıklar ve kart cezaları, 47 yaşındaki hocanın elini kolunu bağladı. Bu periyotta yalnızca 3 oyuncu her karşılaşmada forma giydi. Uğurcan Çakır, Malheiro ve Mustafa Eskihellaç en istikrarlı isimler oldu. Bu 3 oyuncuyu kart cezası nedeniyle 1'er maç kaçıran Banza ile Lundstram; yine 1'er maçta Fatih Tekke'nin kulübede oturttuğu Mendy ve Zubkov izledi.

15 MAÇTA 34 GOL ATTI

Fırtına, Papara Park'ta oynadığı 15 maçta 34 gol kaydederek maç başına 2.26 gol ortalaması yakaladı. Şampiyonluk mücadelesi veren iki İstanbul ekibi, sahalarında 35'er gol atarken, Trabzonspor tam 34 golle onları yakından takip etti. Bordo-mavililerin attığı tüm goller takım oyuncularından gelirken, 12 farklı futbolcu gol sevinci yaşamayı başardı.