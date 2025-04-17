CANLI SKOR ANASAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Mustafa Eren'den iyi

Mustafa Eren'den iyi

Trabzonspor, devre arasında Eren Elmalı'yı, 4 milyon euro (173 milyon 388 bin TL) karşılığında Galatasaray'a sattı ve Gaziantep FK'dan Mustafa Eskihellaç'ı 15 milyon TL'ye aldı. Bu değişim, her iki oyuncunun bordo-mavili forma altındaki performanslarını karşılaştırma fırsatı sundu. Eren, bordo-mavili formayla toplam 111 maça çıktı. Bu süreçte 1 gol ve 6 asistlik katkı sağladı. Eskihellaç ise şu ana kadar 10 maçta görev aldı. Kısa sürede 1 gol ve 2 asistlik performans sergileyen 27 yaşındaki sol bek, hücum gücüyle dikkat çeken bir profil çizdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2025 Perşembe 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Mustafa Eren'den iyi

Trabzonspor, devre arasında Eren Elmalı'yı, 4 milyon euro (173 milyon 388 bin TL) karşılığında Galatasaray'a sattı ve Gaziantep FK'dan Mustafa Eskihellaç'ı 15 milyon TL'ye aldı. Bu değişim, her iki oyuncunun bordo-mavili forma altındaki performanslarını karşılaştırma fırsatı sundu. Eren, bordo-mavili formayla toplam 111 maça çıktı. Bu süreçte 1 gol ve 6 asistlik katkı sağladı. Eskihellaç ise şu ana kadar 10 maçta görev aldı. Kısa sürede 1 gol ve 2 asistlik performans sergileyen 27 yaşındaki sol bek, hücum gücüyle dikkat çeken bir profil çizdi.

EKONOMİK KAZANIM

Mustafa Eskihellaç, Trabzonspor'daki performansıyla Eren Elmalı'nın ayrılığı sonrası oluşan boşluğu başarıyla doldurdu. Sol bek pozisyonunda istikrar sağlayan Eskihellaç, hem savunmada hem de hücumda gösterdiği performansla bordo-mavili taraftarların takdirini kazanmış durumda. Trabzonspor bu transferlerden ekonomik anlamda da kazançlı çıktı.

F.Bahçe'de En Nesyri planı!
F.Bahçe'ye Venezuela'dan sürpriz transfer!
DİĞER
Mesut Özil'den Gazze isyanı! Öyle bir konuştu ki dünya da onu konuşuyor
Sırrı Süreyya Önder'in AORT damarı yırtıldı! Saatler süren ağır ameliyat... Son durumu ne? AK Parti Sözcüsü açıkladı
F.Bahçe'den Chiesa bombası!
Gündemi sarsacak iddia! G.Saray ve Joao Felix...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi: Bu bildiğin suç! Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi: Bu bildiğin suç! 01:34
Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi: Bu bildiğin suç! Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi: Bu bildiğin suç! 01:24
R. Madrid'i eleyen Arsenal turladı! R. Madrid'i eleyen Arsenal turladı! 00:21
Inter yarı finale yükseldi! Inter yarı finale yükseldi! 00:21
F.Bahçe'de En Nesyri planı! F.Bahçe'de En Nesyri planı! 00:21
Weghorst için flaş açıklama! "Bu yaz Türkiye'ye gelir" Weghorst için flaş açıklama! "Bu yaz Türkiye'ye gelir" 00:21
Daha Eski
Ziraat Türkiye Kupası finalinin yeri ve tarihi belli oldu! Ziraat Türkiye Kupası finalinin yeri ve tarihi belli oldu! 00:21
Mourinho'nun Eto'o anısı: Lütfen hocam... Mourinho'nun Eto'o anısı: Lütfen hocam... 00:21
F.Bahçe'den Osimhen operasyonu! Yakın arkadaşı açıkladı F.Bahçe'den Osimhen operasyonu! Yakın arkadaşı açıkladı 00:21
Dursun Özbek'ten F.Bahçe'ye flaş gönderme! Dursun Özbek'ten F.Bahçe'ye flaş gönderme! 00:21
Gündemi sarsacak iddia! G.Saray ve Joao Felix... Gündemi sarsacak iddia! G.Saray ve Joao Felix... 00:21
G.Saray Divan Kurulu'nda gergin anlar! G.Saray Divan Kurulu'nda gergin anlar! 00:20