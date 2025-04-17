Mustafa Eren'den iyi

Trabzonspor, devre arasında Eren Elmalı'yı, 4 milyon euro (173 milyon 388 bin TL) karşılığında Galatasaray'a sattı ve Gaziantep FK'dan Mustafa Eskihellaç'ı 15 milyon TL'ye aldı. Bu değişim, her iki oyuncunun bordo-mavili forma altındaki performanslarını karşılaştırma fırsatı sundu. Eren, bordo-mavili formayla toplam 111 maça çıktı. Bu süreçte 1 gol ve 6 asistlik katkı sağladı. Eskihellaç ise şu ana kadar 10 maçta görev aldı. Kısa sürede 1 gol ve 2 asistlik performans sergileyen 27 yaşındaki sol bek, hücum gücüyle dikkat çeken bir profil çizdi.

EKONOMİK KAZANIM

Mustafa Eskihellaç, Trabzonspor'daki performansıyla Eren Elmalı'nın ayrılığı sonrası oluşan boşluğu başarıyla doldurdu. Sol bek pozisyonunda istikrar sağlayan Eskihellaç, hem savunmada hem de hücumda gösterdiği performansla bordo-mavili taraftarların takdirini kazanmış durumda. Trabzonspor bu transferlerden ekonomik anlamda da kazançlı çıktı.