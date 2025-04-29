Takımı şaha kaldırdı

Şenol Güneş döneminin sona ermesinin ardından 11 Mart'ta 4,5 yıllığına göreve getirilen Fatih Tekke yönetimindeki bordomavili takım, 48 günlük sürede ligde üst sıralara doğru tırmanışa geçerken Ziraat Türkiye Kupası'nı da müzesine getirme fırsatı yakaladı. Fatih Tekke, 28. hafta öncesinde 32 puanla 11. sırada devraldığı Karadeniz ekibini, 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet ile hanesine 13 puan daha yazdırarak 45 puanla 7. sıraya yükseltti. Tekke yönetimindeki bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 karşılaşmayı kazanarak finale yükseldi. Trabzonspor, genç teknik adam ile 8 resmi karşılaşmada 6 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak kötü günleri geride bıraktı.

300 GÜNLÜK HASRETE SON VERDİ

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki ilk maçında ligde Başakşehir'i 3-0 yenerek 300 günlük deplasman galibiyeti hasretine son verdi. Bu sezon ilk dış saha galibiyetini 13. maçında genç teknik adam ile alan Karadeniz ekibi, deplasmanda kazanamama fobisini de sonlandırdı.

İLK KEZ ART ARDA 3 GALİBİYET

Karadeniz devi, bu sezon ilk kez 3 maç art arda kazanma başarısını da yine Fatih Tekke yönetiminde gösterdi. Bordo- mavililer, Süper Lig'de 31. haftada Rize'yi 2-0, 32. haftada Adana Demir'i 1-0, 33. haftada da evinde Alanyaspor'u 4-3 yenerek bu sezon ilk kez üst üste 3 maçtan 9 puanla ayrıldı.

2 GALİBİYET İLE FİNALE YÜKSELDİ

Fırtına, Fatih Tekke ile Türkiye Kupası çeyrek finalinde önce Bodrum'u eledi. Normal süresi 2-2 biten karşılaşmayı uzatma bölümlerinde attığı golle 3-2 kazanarak adını yarı finale yazdırdı. Karadeniz devi, yarı finalde de Göztepe'yi sahasında 2-0'lık sonuçla mağlup ederek finale yükselerek Galatasaray ile eşleşti.

SAHASINDA BİLEĞİ BÜKÜLMEDİ

Bordo mavili takım, teknik direktör Fatih Tekke ile Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında oynadığı 5 maçta yenilmedi. Bordo mavililer bu periyotta 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak başarılı bir performans ortaya koydu.

CİMBOM'U SOLLADI

Fırtına, Papara Park'ta taraftarı ile bir başka esiyor. Taraftarı önünde 16 maçta 38 gol kaydederek maç başına 2.37 gol ortalaması yakalayan Karadeniz devi, Süper Lig lideri Galatasaray'ı solladı. Sarı kırmızılı takım Rams Park'ta 37 kez fileleri sarsarak bordo mavililerin gerisinde kaldı. İkinci sıradaki Fenerbahçe de Trabzonspor ile fileleri aynı sayıda sarstı. Bordomavililerin attığı tüm goller takım oyuncularından gelirken, 13 farklı futbolcu gol sevinci yaşamayı başardı.

TRABZON'DAKİ 14 MAÇI KAZANDI

Karadeniz devi, bu sezon Trendyol Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa'da toplam 22 iç saha karşılaşmanın sadece 3'ünde mağlup oldu. Trabzon'da oynadığı 14 karşılaşmayı kazanan bordo mavili takım, 5 müsabakada da sahadan beraberlikle ayrıldı. Çok iyi performans gösterdi.

RAKİPLERİNE GEÇİT VERMEDİ

Bordo mavililer, taraftarı önünde oynadığı 16 maçın 7'sinde kalesini gole kapatarak savunmada da etkili bir grafik çizdi. İç sahada oynadığı Başakşehir, Bodrum ve Eyüp'ü 1-0'lık skorlarla geçen Fırtına, Adana Demir ve Antalya'yı 5-0, Sivasspor'u 4-0, Rizespor'u ise 2-0 mağlup etti.

İYİ BİR GALİBİYET SERİSİ YAKALADI

6 Nisan'da Kadıköy'de kaybettiği Fenerbahçe derbisinin ardından ligdeki Çaykur Rize galibiyetiyle beyaz bir sayfa açan Trabzonspor, 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı... Rize'den sonra Adana Demirspor'u deplasmanda 1-0'la geçen Karadeniz devi, perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe'yi 2-0 mağlup edip adını finale yazdırmıştı. Bordo-mavililer Alanyaspor 4-3 yenip çıkışını sürdürdü.

HAVA TOPLARINDA ZORLANDI

Alanyaspor maçının genelinde topa %52 oranında sahip olan Trabzonspor, ikili mücadelelerde %56'lık başarı oranı yakaladı. Ancak savunmada havadan yapılan müdahalelerde konuk ekibin üstünlüğü dikkat çekti. Alanya hava toplarının %65'ini kazandı. Hem Fırtına hem Alanya'nın pas başarı oranı %87 oldu.

TAKIMA İKİ GÜN İZİN

Süper Lig'in 34'üncü haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan bordo-mavili oyunculara 2 gün izin verildi. Fırtına, bu maçın hazırlıklarına yarın başlayacak. Maç pazartesi günü oynanacak.

FIRTINA'DAN ŞUT YAĞMURU

Fırtına, Süper Lig'de bu sezon en fazla isabetli şut çektiği maçı Alanya'ya karşı oynadı. Bordo-mavililer, rakip kaleye 10 isabetli şut göndererek sezonun en yüksek sayısına ulaştı. Zubkov, Sikan ve Banza gibi isimlerin skora yaptığı katkı dikkat çekerken, Trabzonspor'un 2.35 xG (gol beklentisi) üretmesi de dikkat çekti.

ZUBKOV KASIRGASI

İç sahada görev yaptığı son 5 Süper Lig maçında da gol katkısında bulunan (5 gol 2 asist) Zubkov, Bakasetas'tan (2021) bu yana en uzun seriyi yakalayan oyuncu oldu. (Alanya 1 gol 1 asist, Rize 2 gol, Göztepe 1 gol, Hatay 1 gol, Gaziantep FK 1 asist)

İMHA TIMI IŞBAŞINDA

Trabzon'dakiyerel gazeteler de bordo-mavili takımın Alanya karşısında aldığı galibiyeti farklı başlıklarla manşetlerine taşıdı. Sonnokta: Fırtına seriye taktı, Günebakış: Trabzon böyle güzel, Taka: Fırtına şahlanıyor, Ekspres: İmha timi iş başında.

TEKKE'DEN EN IYI BAŞLANGIÇ

Fatih Tekke, Trabzonspor ile kariyerinin en iyi başlangıcına imza attı. İlk 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle dikkat çeken 47 yaşındaki hoca, daha önce 2020-21'de İstanbulspor'da ilk 8 haftada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşamıştı. Tekke, Hüseyin Çimşir'den sonra ilk 8 maçlık periyotta en başarılı hoca oldu. Çimşir, 2019-20'nin ikinci yarısında 8 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik almayı başarmıştı.