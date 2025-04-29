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Ukrayna madeni

Bordo-mavililerin hücum hattında Zubkov ve Sikan, savunmada da Batagov galibiyetin mimarları oldu. Ukraynalı futbolcular, taraftarın gönlünde taht kurdu

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2025 Salı 06:50
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Ukrayna madeni

Trabzonspor'un iç sahada oynadığı son 5 resmi maçta da fileleri sarsan Oleksandr Zubkov, fırtına gibi esiyor. Ukraynalı yıldız, Fatih Tekke'nin teknik adamlık görevine gelişiyle Fırtına'nın hücum hattındaki liderliğini üstlenmeye başladı. Öyle ki deplasmanda 4-1 kaybedilen Fenerbahçe mücadelesinde dahi bordo-mavililerin en etkili ismi olarak göze çarpan 28 yaşındaki kanat, Şenol Güneş dönemine göre çok daha iyi bir performans sergiliyor.

GOLLERİNİ PEŞ PEŞE ATIYOR

Şenol hoca ile 6 maçta 301 dakika forma şansı bulabilen Zubkov, sadece Hatay'a gol atmıştı. Güneş döneminde maç başına ortalama 50.1 dakika süre alan Ukraynalı yıldız, Fatih Tekke ile karşılaşma başına 78.4 dakika forma giydi. Tekke'nin, 7 maçın 5'inde ilk 11'de görevlendirdiği Zubkov, 6 gol attı. Rize ve kupadaki Bodrum sınavlarından zaferi getiren 1.82 boyundaki yıldız, 1-1'lik Göztepe ve Alanya mücadeleleri de boş geçmedi. Kupada Göztepe'ye yine attı.

TAKIMIN EN ÖNEMLİ KOZU

Süper Lig'in kalan bölümünde ve Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'un en önemli kozu olarak gözüken Zubkov, sahada yaptıklarıyla şimdiden taraftarların gönlünde taht kurdu. Yeni sezonda sol kenar, 10 numara ve Banza'nın durumuna göre forvete yeni transferler yapılması bekleniyor. Fakat sağ kanatta Zubkov'un yeri şimdiden garanti. Fatih Tekke, daha güçlü bir takımda ve oyunda, Zubkov'un performans açısından patlama yapacağını düşünüyor.

3 ŞÖVALYE

Trabzonspor'un Alanyaspor karşısında aldığı kritik 4-3'lük galibiyete Ukraynalı oyuncuları damga vurdu. Bordo-mavililerin hücum hattında Zubkov ve Sikan, savunmada da Batagov galibiyetin mimarları oldu. Sikan 2 gol ve 1 asistle maça damga vurdu. Zubkov da 1 gol ve etkili oyunuyla klasını gösterdi. Stoper Batagov da yaptığı kritik müdahalelerle Alanyaspor hücum hattına set çekti.

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