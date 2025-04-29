Gönüllerin şampiyonu

Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı, UEFA Gençlik Ligi finalinde İspanya devi Barcelona'ya yenildi. Finalde kaybettik ancak tarihi başarılara imza attık. UEFA Gençlik Ligi'nde çeyrek finale çıkan ilk Türk takımı olan Trabzonspor, ardından yarı finale çıkarak bir kez daha tarih yazmıştı. Ardından Salzburg'u yıkarak finale de çıkarak büyük bir rüyanın gerçeğe dönüşmesine şahit olduk.

TAM BİR DÜNYA DEVİ

Finalde karşımızda dünyanın en büyük futbol ekollarından birisi olan Barcelona vardı. İnancımız tamdı ancak bu kez olmadı. 11. dakikada Diarra'nın golü ile geriye düştük, 18'de bu kez Cuenca'yı durduramadık. 56'da Silveira, 68'de Diarra skoru ilan etti. Kupayı alamadık ancak takımımız adını tarihe altın harflerle yazdırdı. Birçok maçta göğsümüzü kabarttı, tüm Türkiye'yi gururlandırdı.

TEKKE İZLEDİ

Bordo mavili takımın teknik direktörü Fatih Tekke dün sabah İsviçre'ye gitti. U19 takımını tribünden takip eden Tekke, "Gençlerimiz tam anlamışla tarih yazdı. Hepsini tebrik ederiz" diye konuştu.

GURURLUYUZ

Trabzonspor U19 Takımı Teknik Direktörü Eyüp Saka maç sonunda yaptığı açıklamada "Çocuklarımız, camiamız, ülkemiz adına bir gurur yaşıyoruz ama finali böyle kaybetmenin hüznü de var" dedi.

TÜM TÜRKİYE AYAKTA İZLEDİ

Trabzonspor U19 Takımı'nın Barcelona maçını tüm Türkiye dev ekranlardan izledi. Trabzonsporlu taraftarlar, maç saatine kısa süre kala 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'na kurulan dev ekran önünde bir araya geldi. Maçı beklerken kemençe eşliğinde horon oynayıp eğlenen taraftarlar, tezahüratlarda bulundu. Trabzon'un yanı sıra İstanbul, Gümüşhane, Ordu, Zonguldak, Sakarya, Bursa, Kocaeli, Düzce, Mersin ve Yalova gibi şehirlerde de dev ekranlar kuruldu. Ayrıca 18 ilçede de dev ekranlar kuruldu.

GENÇLERE GÜVENMEK LAZIM

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Avrupa ikincisi olan oyuncularını kutladı. Barcelona gibi 35-40 yıllık organizasyona karşı mücadele ettiklerini belirten Doğan, "Oyuncularımız önemli bir başarı kaydettiler. Güzel temsil ettiler. Gönülden istedik, oyuncularımız çok istedi ama ama tecrübe eksikliği yaşadık. Bu gençlere güvenip önlerini açmak lazım. Taraftarımıza diyecek hiçbir şey yok. Biz nereye gitsek oradalar. Bizim taraftarımız futboldan anlayan insanlar. İnşallah ileride daha iyi olacak" ifadelerini kullandı.

NAMAĞLUP GELDİ

Turnuva Lig Şampiyonları yolundan katılan Fırtına, 2. eleme turunda Karadağ'ın Podgorica takımını deplasmanda 3-1, Trabzon'da 5-2 mağlup ederek üst tura çıktı. 3. turda Bosna Hersek'in Sarajevo takımıyla eşleşen Trabzonspor, deplasmandaki 2-2'lik beraberliğin ardından sahasında aldığı 6-1'lik galibiyetle adını son 32 turuna yazdırdı. Son 32 turunda Juventus'u 1-0, son 16 turunda Atalanta'yı normal süresi 0-0 biten karşılaşmada penaltı atışları sonucu 5-3 devirdi. Bordomavililer, çeyrek finalde İnter'i 1-0, yarı finalde de Salzburg'u 2-1 yenmişti.

TARAFTAR BAĞRINA BASTI

Trabzonspor taraftarları Colovray Spor Merkezi'ndeki maça büyük ilgi gösterdi. 90 dakika boyunca takıma büyük destek veren taraftarlar, bitiş düdüğünün ardından futbolcuları tribünlere çağırdı. Oyuncular ile taraftarlar birbirlerine sarıldı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Trabzonspor'un dünkü karşılaşmada tek golünü atan Bican Tibukoğlu, fileleri bulduktan sonra duygusal anlar yaşadı. Dakikalar 88'i gösterdiğinde sağ kanattan Oğuzhan'ın ortasında arka direkte iyi yükselen ve topu filelere gönderen Bican, golün ardından gözyaşlarını tutamadı. Skoru 4-1'e getiren Bican üzüntü ve sevinci bir arada yaşadı.

SİYASİLERDEN DESTEK

Trabzonspor U19 Takımı'na büyük destek geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti milletvekilleri Adil Karaismailoğlu ve Yılmaz Büyükaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç maçı izledi.

YİNE YALNIZ BIRAKMADI

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu dün de Trabzonspor U19 Takımı'nı yalnız bırakmadı. Salzburg sınavını tribünden takip eden Hacıosmanoğlu, Barcelona maçında da yerini aldı. Hacıosmanoğlu maçı heyecanla izledi.