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Çalışmalar devam ediyor

Süper Lig'de 32. haftada deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2025 Cuma 06:50
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Süper Lig'de 32. haftada deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarına devam etti. Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular, dinamik ısınmanın ardından pas ve rondo çalışması gerçekleştirdi. İdman, kuvvet ve taktik çalışması ile sona erdi. Takımda sakatlıkları bulunan Draguş, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Hüseyin Türkmen ve Serdar Saatçı antrenmanda yer almadı.

CHAM'IN İLACI ADANA DEMİR

Trendyol Süper Lig'de 32. haftada yarın Adana Demirspor'a konuk olacak Trabzonspor'da Muhammed Cham ismi öne çıkıyor. Avusturyalı futbolcu, Adana Demirspor maçıyla kendine gelmek istiyor. Cham, kaydettiği 4 golün üçünü ligin ilk yarısında Adana Demirspor'a atmıştı. Kariyerindeki ilk hat-tricki de bu maçta yapan 24 yaşındaki futbolcu, yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.

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