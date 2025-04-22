Fatih Tekke dokunuşu

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke'nin gelmesiyle Trendyol Süper Lig'de çıkışa geçti. Trabzonspor, 47 yaşındaki hoca ile çıktığı 5 Süper Lig mücadelesinde 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı ve 1 kez kez yenildi. Genç teknik adam, 11 Mart'ta 32 puanla 11. sırada devraldığı takımı, 42 puanla 7. sıraya taşıdı. Fatih Tekke, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde adeta kamp kurarak oyuncularla sıkı bir iletişim kurdu. Mevcut kadro yapısını en iyi şekilde kullanmaya çalışan bordo mavili çalıştırıcı, bazı karşılaşmalarda oyun olarak eleştirilse de sonuç odaklı futbol anlayışıyla dikkat çekti.

FOLCARELLI IKI HAFTA YOK

Adana Demirspor maçında sakatlanan Folcarelli'ye MR çekildi. 25 yaşındaki merkez orta sahanın dizinde ödem ve kısmi esneme tespit edildi. Fransız oyuncu, yaklaşık 2 hafta süreyle sahalardan uzak kalacak.

BU SEZON BİR İLKE İMZA ATILDI

SÜPER Lig'den 32. haftasında Adana Demirspor'u 1-0'la geçen Trabzonspor, bu sezon bir ilke imza attı. Bordo-mavililer, çıktığı son iki mücadelede hem iç sahada Çaykur Rizespor'u hem de deplasmanda Adana Demirspor'u yenerek çifte galibiyet serisi yakaladı. Tekke yönetiminde dış saha fobisini de aştığını gösteren Trabzonspor, bu sezon ilk kez 7. sıraya yükselerek rotayı üst basamaklara cevirdi.

SAKATLIK KABUSU YAŞANIYOR

BORDO mavililer bu sezon sakatlıklarla boğuşuyor. Son olarak Adana Demirspor maçında Tim Jabol-Folcarelli sakatlandı. Trabzonspor'un bu sezon kadrosuna kattığı 17 futbolcudan 13'ü sakatlık yaşadı. Yeni transferlerden yalnızca Lundstram, Banza, Sikan ve Mustafa Eskihellaç herhangi bir sakatlık problemi yaşamadı.

TARİHİ KARAR: KAMP TÜRKİYE'DE

UZUN yıllardır yaz hazırlık kamplarını yurt dışında yapan Trabzonspor'da bir devir bitiyor. Fatih Tekke'nin, kamp çalışmalarını Türkiye'de gerçekleştirmek istediği öğrenildi. Trabzonspor kurmaylarının Erzurum ve Kayseri arasında bir karar vereceği; bu iki şehirde bulunan yeni kamp eğitim merkezlerinin kullanılarak yeni sezona hazırlanılacağı belirtildi.

SIRA ARTIK TÜRKİYE KUPASI'NDA

BORDO-mavililer, perşembe saat 20.30'da Papara Park Stadı'nda Göztepe ile sezonun en kritik karşılaşmasına çıkacak. Hem Fatih Tekke hem de oyuncular haftalardır 'Kupayı istiyoruz' açıklamalarıyla hedefi gösterirken; Trabzonspor, taraftarı önünde Ziraat Türkiye Kupası yarı finalini kazanıp, adını finale yazdırmak istiyor. Bu kez tribünlerin de tamamına yakının dolması bekleniyor.

ORTA SAHADA SIKINTI

TÜRKIYE Kupası yarı final maçında perşembe akşamı saat 20.30'da Göztepe'yi konuk edecek olan Trabzonspor'da, hem kadro değişecek hem de kupa konsantrasyonu bambaşka olacak. Nwakaeme ve Zubkov ilk 11'e dönecek. Orta sahanın merkezinde Okay ve Mendy kart cezası, Folcarelli sakatlığı nedeniyle oynayamayacak. Lundstram ve Ozan ikilisinin görev yapması bekleniyor.

UĞURCAN DUVARI

ADANA Demirspor'u 1-0 Trabzonspor, ligde oynadığı 30 karşılaşmanın 13'ünde rakiplerine gol izni vermedi. Trabzonspor'un yaptığı lig maçlarının tamamında kaleyi koruyan takım kaptanı Uğurcan Çakır da ortaya koyduğu performansla bu istatistikte önemli rol oynadı. Süper Lig'deki 30 karşılaşmada 36 gol yiyen Karadeniz ekibi, maç başına kalesinde 1.2 gol gördü.

7 MAÇTA KAPADI

BORDO mavililer, taraftarı önünde oynadığı 15 maçın 7'sinde kalesini gole kapatarak savunmada da etkili bir grafik çizdi. İç sahada oynadığı Başakşehir, Bodrum ve Eyüp maçlarını 1-0'lık skorlarla geçen Fırtına, Adana Demir ve Antalya'yı 5-0, Sivasspor'u 4-0, Rizespor'u ise 2-0 mağlup etti. Dış sahada ise 6 kez gol yemedi.

GÖZTEPE MAÇI 100-3500 TL

FIRTINA, Türkiye Kupası'nda yarı finalinde Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Papara Park'ta perşembe saat 20.30'da oynanacak kritik karşılaşmanın biletleri dün satışa çıktı. Fiyatlar: VIP Platinum - B: ₺3.500, A/C: ₺3.000, Gold: ₺2.000, Silver: ₺1.500, Batı ve Doğu: ₺200, Minguzzi Tribün: ₺150, Kale Arkası: ₺ 100.

TARAFTARA UYARI

TRABZONSPOR U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi yarı finalinde Cuma günü İsviçre'de Salzburg ile karşılaşacak. Maç öncesi taraftara uyarı yapıldı. Mücadelenin sadece biletli seyirci- lere açık olduğu ve stadyum çevresinde bilet satılmayacağı kaydedildi. Taraftarların maça özel araçla gelmemesi, dron çekimi yapmaması önerildi.

AMATÖRLERE DESTEK

TRABZONSPOR, şehirde amatör spor kulüplerine destek olmak amacıyla önemli bir projeyi hayata geçiriyor. "Trabzonspor ile Amatör Takımlar Arası Etkileşim ve İş Birliği Projesi" adıyla duyurulan çalışmayla, altyapıdan yetişen genç yeteneklerin desteklenmesi ve antrenörlerle daha güçlü bir iletişim kurulması hedefleniyor.