Trabzonspor'dan İrfan Can Kahveci bombası! Transferde Uğurcan Çakır detayı
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Gelecek sezon için çalışmalarına başlayan Trabzonspor'dan çok konuşulacak bir hamle geldi. Bordo-mavililer, Fenerbahçe forması giyen milli yıldız İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (TS spor haberi)
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2025 Perşembe 13:04 Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2025 Perşembe 13:35
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Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır ile yakın arkadaş olan İrfan Can'ın bu teklife nasıl yaklaşacağı bilinmezken teknik direktör Fatih Tekke de milli oyuncuyu kadrosunda görmek istiyor.
İrfan Can Kahveci, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 37 maçta 1 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
Sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden milli futbolcunun güncel piyasa değeriyse 8 milyon Euro.
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