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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan İrfan Can Kahveci bombası! Transferde Uğurcan Çakır detayı

Trabzonspor'dan İrfan Can Kahveci bombası! Transferde Uğurcan Çakır detayı

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Gelecek sezon için çalışmalarına başlayan Trabzonspor'dan çok konuşulacak bir hamle geldi. Bordo-mavililer, Fenerbahçe forması giyen milli yıldız İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2025 Perşembe 13:04 Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2025 Perşembe 13:35
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Trabzonspor'dan İrfan Can Kahveci bombası! Transferde Uğurcan Çakır detayı

Bu sezon zirvenin bir hayli uzağında kalan Trabzonspor, yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı.

Trabzonspor'dan İrfan Can Kahveci bombası! Transferde Uğurcan Çakır detayı

Teknik direktör Fatih Tekke'nin raporu doğrultusunda hareket edecek olan yönetimden flaş bir hamle geldi.

Trabzonspor'dan İrfan Can Kahveci bombası! Transferde Uğurcan Çakır detayı

Sabah'ın haberine göre; Trabzonspor, Fenerbahçe'de bu sezon istediği düzeyde forma şansı bulamayan İrfan Can Kahveci'yi gözüne kestirdi.

Trabzonspor'dan İrfan Can Kahveci bombası! Transferde Uğurcan Çakır detayı

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır ile yakın arkadaş olan İrfan Can'ın bu teklife nasıl yaklaşacağı bilinmezken teknik direktör Fatih Tekke de milli oyuncuyu kadrosunda görmek istiyor.

Trabzonspor'dan İrfan Can Kahveci bombası! Transferde Uğurcan Çakır detayı

İrfan Can Kahveci, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 37 maçta 1 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

Trabzonspor'dan İrfan Can Kahveci bombası! Transferde Uğurcan Çakır detayı

Sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden milli futbolcunun güncel piyasa değeriyse 8 milyon Euro.

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