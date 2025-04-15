Trabzonspor'un 2-0 kazandığı Çaykur Rizespor mücadelesi yerel basında da geniş yer buldu. Bordo-mavili takımın performansı olumlu olarak yorumlanırken atılan başlıklar şu şekilde: "Sonnokta: İşte gerçek Fırtına. Günebakış: Rize'ye Zubkov yetti. Taka: Fırtına kendine geldi. Karadeniz: Fırtına'dan mutlusu yok. Ekspres: Zubgoool."

BANZA YİNE BOŞ GEÇTİ

Bu sezon attığı 17 golle krallık yarışında üçüncü sırada bulunan Simon Banza son maçlarda durdu. Sergilediği performansla büyük beğeni toplayan başarılı futbolcu, takımının oynadığı son iki karşılaşmayı boş geçti. Banza, F.Bahçe ve Rize maçlarında fileleri havalandıramazken bu sezon üçüncü kez, üst üste iki maçta forma giyip gol atamadı.

ZUBKOV TARIHE GEÇTI

Son haftalarda attığı gollerle dikkat çeken Trabzonspor'un Ukraynalı yıldızı Oleksandr Zubkov, kısa sürede adını bordo-mavili tarihe yazdırmayı başardı. 28 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor tarihinde bir Süper Lig maçında Çaykur Rizespor'a iki gol atan ilk yabancı oyuncu oldu. Ukraynalı yıldız üstelik bunu ilk yarıda başardı.

GÖZLER ADANA'DA

Çaykur Rizespor'u mağlup ederek moral bulan Trabzonspor'da gözler Süper Lig'de bu hafta oynanacak olan Adana Demirspor maçına çevrildi. Dünü izinli geçiren Karadeniz Fırtınası, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla başlayacak.