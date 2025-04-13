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Haberler Trabzonspor Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig canlı

Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig canlı

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe deplasmanında 4-1 kaybeden bordo-mavililer, Karadeniz deplasmanında hata yapmak istemiyor. 36 puanla 12. sırada yer alan Fırtına, bu sezon oynadığı 28 maçta 9 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Fatih Tekke yönetiminde ligde rahat bir nefes almak isteyen Trabzonspor, Rizespor maçına mutlak 3 puan parolasıyla çıktı. İlhan Palut yönetiminde karşılaşmaya hazırlanan Rizespor ise güçlü rakibi karşısında kazanan taraf olmayı hedefliyor. 34 puanla 14. sırada bulunan yeşil-mavililer, kötü gidişe bir an önce son vermek istiyor. Trabzonspor-Çaykur Rizespor karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2025 Pazar 18:53
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Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig canlı

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe deplasmanında 4-1 kaybeden bordo-mavililer, Karadeniz derbisinde ise hata yapmak istemiyor. Son 2 hafta kazanamayan Trabzonspor, taraftarı önünde 3 puan alarak lig sıralamasında rahat bir nefes almayı amaçlıyor. Beklenmedik puan kayıpları yaşayan ve 14. sıraya kadar gerileyen Rizespor ise zorlu deplasmanda kazanmayı hedefliyor. İlhan Palut yönetiminde kritik mücadeleye hazırlanan yeşil-mavililer, bir an önce üst sıralara çıkmak istiyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa, Jabol, Ozan, Nwakaeme, Dragus, Zubkov, Banza

Çaykur Rizespor: Grbic, Alikulov, Samet, Mocsi, Hojer, Taha, Berkay, Olawoyin, Zeqiri, Ali Sowe, Akintola

Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

TRABZONSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçı 13 Nisan Pazar günü saat 19.00'da başladı.

TRABZONSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Papara Park'ta oynanan Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

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