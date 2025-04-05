30 puanımız çalındı

Başkan Yardımcısı Taner Fikret Saral, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacakları maça hakem Mehmet Türkmen'in atanması nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) tepki gösterdi. Saral, kulübün internet sitesinden, "Tuz artık kokmuştur" başlığıyla yayımladığı açıklamada, "Takımımızın 30 haftalık lig sürecinde 30 puanı çalınırken, 18 karşılaşmamıza aynı hakemlerin atanması artık tesadüf değil organize bir operasyonun ta kendisidir" görüşlerine yer verdi. "İsimler belli, tablo ibretliktir" ifadesini kullanan Taner Fikret Saral, şunları kaydetti:

'UYDURUK PENALTI'

Galatasaray-F.Bahçe karşılaşmasına yabancı hakem atanmasının ardından, 24 Şubat 2025'te TFF'ye yabancı hakem talebimizi iletmiştik. Bu meşru ve gerekçeli başvurumuz cevapsız bırakılmıştır. Yetmezmiş gibi şimdi de kurulan bu düzeneğin merkezinde yer alan, F.Bahçeliliği sabit, bir taraftan Mourinho hayranı diğer taraftan da Mourinho tarafından 'en sevdiğim hakem' iltifatıyla şereflendirilen Mehmet Türkmen, F.Bahçe maçına atanarak bilinçli bir meydan okuma yapılmıştır. Kaldı ki daha iki hafta önce Başakşehir maçında verdiği uyduruk penaltı hala tazeliğini korurken, söz konusu atama gerçekleştirilmiştir. Trabzonspor bu ülkenin futbol vicdanıdır. Haksızlığa ve adaletsizliğe asla boyun eğmeyecektir."