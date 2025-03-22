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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da kurul başkanlarından Fatih Tekke'ye ziyaret

Trabzonspor'da kurul başkanlarından Fatih Tekke'ye ziyaret

Trabzonspor'da Divan Kurulu, Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Sicil Kurulu başkanları ile kurul üyeleri Teknik Direktör Fatih Tekke'ye ziyarette bulundu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2025 Cumartesi 16:47
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Trabzonspor'da kurul başkanlarından Fatih Tekke'ye ziyaret

Trabzonspor'da Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Denetim Kurulu Başkanı İsmet Keskin, Disiplin Kurulu Başkanı Haluk Raci Gençosmanoğlu ve Sicil Kurulu Başkanı Serdar İsaoğlu ile kurul üyeleri Teknik Direktör Fatih Tekke'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Trabzonspor resmi web sitesinden yapılan açıklamada,

"Divan Başkanlık Kurulu Başkanımız Mahmut Ören, Denetim Kurulu Başkanımız İsmet Keskin, Disiplin Kurulu Başkanımız Haluk Raci Gençosmanoğlu ve Sicil Kurulu Başkanımız Serdar İsaoğlu ile kurul üyelerimiz, Teknik Direktörümüz Fatih Tekke'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, Divan Başkanlık Kurulu Başkanımız Mahmut Ören, Teknik Direktörümüz Fatih Tekke'ye çiçek takdim etti.

Teknik Direktörümüz Tekke, nazik ziyaretleri için kurullarımıza teşekkür ederek, desteklerinden dolayı memnuniyetini dile getirdi."

İfadelerine yer verildi.

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