Fenerbahçe tribünlerinden İsmail Kartal'a istifa çağrısı!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 3. haftasında sahasında Slavia Prag'ı ağırladı. Sarı-lacivertliler mücadelenin henüz 11. dakikasında 2-0'lık üstünlüğü yakaladı. Slavia Prag, 15. dakikada Matteo Guendouzi'nin hatası sonucu Lukas Provod'un attığı gol ile farkı 1'e indirdi. Fenerbahçe 90. dakikaya kadar 2-1 üstün götürdüğü mücadelede Pavel Kacor'un attığı golle yıkıldı ve mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrıldı. Mücadele sonrası Kadıköy'de tribünler İsmail Kartal'a istifa tezahüratları yaptı.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.