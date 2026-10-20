Fenerbahçe tribünlerinden İsmail Kartal'a istifa çağrısı!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 3. haftasında sahasında Slavia Prag'ı ağırladı. Sarı-lacivertliler mücadelenin henüz 11. dakikasında 2-0'lık üstünlüğü yakaladı. Slavia Prag, 15. dakikada Matteo Guendouzi'nin hatası sonucu Lukas Provod'un attığı gol ile farkı 1'e indirdi. Fenerbahçe 90. dakikaya kadar 2-1 üstün götürdüğü mücadelede Pavel Kacor'un attığı golle yıkıldı ve mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrıldı. Mücadele sonrası Kadıköy'de tribünler İsmail Kartal'a istifa tezahüratları yaptı.