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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Fenerbahçe tribünlerinden İsmail Kartal'a istifa çağrısı!

Fenerbahçe tribünlerinden İsmail Kartal'a istifa çağrısı!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 3. haftasında Slavia Prag ile 90. dakikada kalesinde gördüğü gol ile 2-2 berabere kaldı. Mücadele sonrası Kadıköy'de tribünler İsmail Kartal'a istifa tezahüratları yaptı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2026 21:40 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2026 21:51
Fenerbahçe tribünlerinden İsmail Kartal'a istifa çağrısı!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 3. haftasında sahasında Slavia Prag'ı ağırladı. Sarı-lacivertliler mücadelenin henüz 11. dakikasında 2-0'lık üstünlüğü yakaladı. Slavia Prag, 15. dakikada Matteo Guendouzi'nin hatası sonucu Lukas Provod'un attığı gol ile farkı 1'e indirdi. Fenerbahçe 90. dakikaya kadar 2-1 üstün götürdüğü mücadelede Pavel Kacor'un attığı golle yıkıldı ve mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrıldı. Mücadele sonrası Kadıköy'de tribünler İsmail Kartal'a istifa tezahüratları yaptı.

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