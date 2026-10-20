UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 3. haftasında Fenerbahçe, 90. dakikada kalesinde gördüğü gol ile Slavia Prag karşısında Kadıköy'den 2-2 beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertlilerde maç sonu Teknik Direktör İsmail Kartal, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE İSMAİL KARTAL'IN AÇIKLAMALARI...

"Bir kere maça çok iyi başladık. 2-0'ı bulduk, daha farklı galip gelebilirdik. 2-0'dan sonra Şampiyonlar Ligi'nde bu seviyede çok iyi mücadele ettik. Oyuncuları bu anlamda tebrik ederim.

Son dakika gol yedik, çok üzgünüz ama bu futbol. Oyuncular elinden geleni yaptı. Her takımı zorlayabilecek kapasiteye sahibiz, çok iyi mücadele ettik, zaman zaman çok iyi oynadık. Son dakikadaki gol sonrası taraftarları mutlu edemediğimiz için çok üzgünüz."

AKE'NİN SAKATLIĞI CİDDİ Mİ?

"Ake bir çekme oldu hocam dedi. O esnada bir yırtık oldu mu olmadı, olmasın diye önlem olarak oyundan aldık. Yarın MR'a girecek, yırtık var mı, varsa gradesi kaç olacak onu öğreneceğiz. Umarız ki yırtık olmamış olsun."

ISLIKLANAN KEREM İÇİN AÇIKLAMA

"Kerem Aktürkoğlu bugün takım savunmasına Oğuz Aydın'dan daha çok yardım etti. İstediğimiz bir şeydi. Oğuz son 3-4 maçtır sürekli oynuyor. İkinci yarı yoruldu. Bizim bazı isteklerimiz vardı. Onları yapamamaya başladı. Çok güzel gol attı. Çok iyi oynadı, tamam. Kerem belki skora katkı vermedi ama takım oyununda çok iyi işler yaptı. Bu yüzden Oğuz'u oyundan aldık. Kerem'i oyunda tuttuk."

KADIKÖY'DE TRİBÜNLERİN İSTİFA ÇAĞRISI HAKKINDA...

"Bugün istifa diye bağırdılar. Ben de üzgünüm. Keşke böyle bir şey olmasaydı ama oldu. Futbolun içinde bunlar. Şimdi önümüze bakıyoruz. Çok önemli maçlarımız var. İyi sonuçlarla taraftarlarımızla tekrar barışırız."