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Haberler Trabzonspor Altyapı gururu

Altyapı gururu

Trabzonspor'un altyapısından 10 futbolcuya çeşitli milli takım kategorilerinden davet geldi. Ümit Milli, U19, U18 ve U17 milli takımlarında çok sayıda bordomavili yıldız forma giyecek

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2025 Cuma 06:50
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Altyapı gururu

Altyapısıyla her zaman Türk futbolunda öncü olan ve başarılara imza atan Trabzonspor, genç milli takımlara tam 10 futbolcu gönderiyor. Bordo-mavililerin altyapısından 10 futbolcu milli takımın altyapı kategorilerine davet aldı. U19 Milli Takımı'nın 19-22-25 Mart 2025 tarihlerinde Galler'de yapılacak U19 Avrupa Şampiyonası Elit Tur Müsabakaları kadrosuna 5, U18 Milli Takımı'nın 19-25 Mart 2025 Hırvatistan da yapılacak. Uluslararası Hazırlık Turnuvası kadrosuna 3, U17 Millî Takımı'nın UEFA Avrupa U17 Şampiyonası A Ligi 2. Tur maçları kadrosuna 1 ve Ümit Milli Takımı'nın Kosova ve Belarus ile yapacağı özel maçlarına kadrosuna 2 isim çağrıldı.

TARİH YAZIYORLAR

Ümit Milli, U19, U18 ve U17 milli takımı kategorilerinde Trabzonspor'un yıldızları boy gösterecek. Son dönemde U19 takımının UEFA Gençlik Ligi'nde çeyrek finale kadar ilerleyip, tarih yazması büyük alkış toplamıştı. Fırtına, şimdi de genç milli takımlara gönderdiği oyuncularının gururunu yaşıyor.

INTER MAÇI 18.00'DA

Trabzonspor U19 takımının UEFA Gençlik Ligi çeyrek finalinde İnter ile oynayacağı maçın saatinde değişikliğe gidildi. 1 Nisan Salı günü Papara Park'ta oynanacak olan karşılaşma TSİ 18.00'de başlayacak. Daha önce TSİ 19.00 olarak açıklanan saatin UEFA'nın kararı ile değiştirildiği ifade edildi.

RAKİBE YAKIN TAKİP

UEFA Gençlik Ligi çeyrek finalinde Trabzonspor U19'un rakibi Inter, turnuvanın en güçlü ekipleri arasında yer alıyor. Inter U19'da forma giyen Thomas Berenbruch (orta saha) ile Matteo Cocchi (sol bek), Şampiyonlar Ligi'nde A takımın Feyenoord ile oynadığı ve 2-1'lik skorla kazandığı maçın son dakikalarında oyuna girdi.

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