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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa UEFA Şampiyonlar Ligi PSG, Barça’ladı: 4-2

PSG, Barça’ladı: 4-2

Devler Ligi'nde gecenin önemli maçında PSG sahasında Barcelona'yı 4-2 yendi. Diğer sonuçlar: Sabah- Dortmund: 1-2, Liverpool-Villarreal: 4-3, M.City-AEK: 5-1, Roma-S.Bratislava: 4-0, Porto-PSV: 0-1, Napoli-Bodo: 4-3, Stuttgart-A.Madrid: 1-1. Bugün 19.45'te Lille-G.Saray ve Como-M.United, 22.00'de B.Münih-Arsenal, R.Madrid- Leipzig, Inter-Shakhtar, Sporting-LASK, A.Villa-Viking, C.Brugge-Lens ve Betis- Feyenoord maçları oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2026 06:50
PSG, Barça’ladı: 4-2

Devler Ligi'nde gecenin önemli maçında PSG sahasında Barcelona'yı 4-2 yendi. Diğer sonuçlar: Sabah- Dortmund: 1-2, Liverpool-Villarreal: 4-3, M.City-AEK: 5-1, Roma-S.Bratislava: 4-0, Porto-PSV: 0-1, Napoli-Bodo: 4-3, Stuttgart-A.Madrid: 1-1. Bugün 19.45'te Lille-G.Saray ve Como-M.United, 22.00'de B.Münih-Arsenal, R.Madrid- Leipzig, Inter-Shakhtar, Sporting-LASK, A.Villa-Viking, C.Brugge-Lens ve Betis- Feyenoord maçları oynanacak.

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