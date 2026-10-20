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Anasayfa Galatasaray Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan flaş Singo açıklaması: Uygun olması halinde...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan flaş Singo açıklaması: Uygun olması halinde...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 3. haftasında Fransız ekibi Lille ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Okan Buruk ve futbolculardan Yunus Akgün, açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2026 21:19 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2026 21:59
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan flaş Singo açıklaması: Uygun olması halinde...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 3. haftasında Fransız ekibi Lille ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Okan Buruk ve futbolculardan Yunus Akgün, açıklamalarda bulundu.

İŞTE OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI

"Şampiyonlar Ligi'ne iyi başlamadık. Başlama şansımız vardı ama Lizbon'da bunu değerlendiremedik. Barcelona maçının ilk devresinde ümitlendik. İki maçın ilk yarısında da iyi başladık.

Lille maçında 90 dakikaya oyunu yaymak istiyoruz. Fransa Ligi'nde ikinci durumdalar. Teknik direktör değişikliği, ilk defa teknik direktör olarak burada yer alacak teknik adamın bu seneki performansı iyi başladı. Onlar da bizim gibi Şampiyonlar Ligi'nde iki maçı kazanamadı. Kendi sahalarında oynamaları şans, kazanmak isteyeceklerdir.

Eksikleri var, bizim de eksiklerimiz oldu. Rafael Leao dışında herkes burada. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız."

"Şampiyonlar Ligi'nde önümüzde oynayacağımız 5 maç çok kritik... Bir üst tur için her puan değerli ve bizi yukarıda tutacak. Lille için de bu geçerli, onlar için de çok önemli maç. Değerli bir takımla oynayacağız. Farklı oyunlar oynayabilen bir takım. Önemli sakatlıkları, belirsizleri var. Bizim için de bu 5 maç kritik, ilkine çıkıyoruz ve kazanmak için elimizden gelenin fazlasını yapacağız."

"Dört maçı 90. dakikalarda kazanan bir Galatasaray var. Fizik olarak sorun olduğunu düşünmüyorum. Zaman zaman kırılma yaşıyoruz. Çok tecrübeli oyuncularımız var. Gol yiyebilirsiniz, öz güveni yüksek tutmalısınız. İkinci yarıların başını iyi oynamalıyız, sonuç ne olursa olsun. Gençlerbirliği maçında da ikinci yarı başında bunu yaşadık. Çok da maç oynuyoruz. Oyuncular milli maçlara da gidiyor ve dinlenemiyoruz. Zaman zaman yorgunluklar çıkıyor, ama Şampiyonlar Ligi maçında bu olmamalı."

"Wilfired Singo idmanın tamamında yer aldı. Lille maçında uygun olması halinde süre alacak."

Yunus Akgün'ün açıklamaları ise şu şekilde:

"Lille iyi bir takım. Şampiyonlar Ligi'nde artık puan almak istiyoruz. Okan Hoca'nın doğum günüydü, ona galibiyet armağan etmek istiyoruz."

Okan Buruk: "İnşallah."

"Berke Özer'i çok severim Alt yaş milli takımlarında çok maça çıktık beraber. Lille'de çok iyi oynuyor. Yarınki maçta biraz mola verse iyi olur. Buradan da ona başarılar diliyorum."

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