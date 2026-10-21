Galatasaray'dan 21'lik yıldıza kanca! Batrakov sonrası bir Rus daha
Galatasaray, Rusya pazarına bir kez daha yöneldi! Sarı-kırmızılılar, CSKA Moskova'nın 21 yaşındaki yıldızı Matvey Kislyak'ı gündemine alırken genç orta saha için harekete geçmeye hazırlanıyor. Batrakov ile birlikte oynamaya sıcak bakan Kislyak, "Kariyerimde önemli bir adım olur" sözleriyle transfere yeşil ışık yaktı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2026 06:50
Yönetim, scout ekibinin onay verdiği, teknik direktör Okan Buruk'un da "Alınırsa faydalı olur" dediği 21 yaşındaki oyuncu için CSKA Moskova ile masaya oturmaya hazırlanıyor.
Kislyak, merkez orta saha pozisyonunda oynuyor.
1.80 boyundaki futbolcu aynı zamanda 10 numara ve ön libero pozisyonlarında da görev yapabiliyor.
Kislyak, Batrakov'u izlemek için Galatasaray maçlarını kaçırmadığını söyledi.
Kendisine yöneltilen "Onunla birlikte oynamak ister misin?" yönündeki soruya da "Neden olmasın.
Kariyerimde önemli bir adım olur" yanıtını vererek yeşil ışığı yaktı.
25 GOLE KATKI
Matvey Kislyak, CSKA Moskova alt yapısında yetişti.
Rus ekibinde A Takımda 98 karşılaşmada boy gösterdi.
Genç yıldız, 13 gol attı. 12 de asist yaptı.
Matvey Kislyak, 25 gole direkt katkı verdi.
Alt yapı karşılaşmalarıyla beraber toplam 155 mücadelede hiç kırmızı kart görmedi.
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