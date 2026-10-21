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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Galatasaray'dan 21'lik yıldıza kanca! Batrakov sonrası bir Rus daha

Galatasaray'dan 21'lik yıldıza kanca! Batrakov sonrası bir Rus daha

Galatasaray, Rusya pazarına bir kez daha yöneldi! Sarı-kırmızılılar, CSKA Moskova'nın 21 yaşındaki yıldızı Matvey Kislyak'ı gündemine alırken genç orta saha için harekete geçmeye hazırlanıyor. Batrakov ile birlikte oynamaya sıcak bakan Kislyak, "Kariyerimde önemli bir adım olur" sözleriyle transfere yeşil ışık yaktı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2026 06:50
Galatasaray'dan 21'lik yıldıza kanca! Batrakov sonrası bir Rus daha

Cimbom; Rus pazarını sevdi... Sarı-kırmızılılar sezon başında güçlü bir yatırım yaparak Lokomotiv Moskova'nın yıldızı Aleksey Batrakov'u renklerine bağlamıştı.

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Galatasaray'dan 21'lik yıldıza kanca! Batrakov sonrası bir Rus daha

Devre arasında orta saha isteyen sarı kırmızılılar gözünü yeniden Rusya'ya çevirdi.

Galatasaray'dan 21'lik yıldıza kanca! Batrakov sonrası bir Rus daha

CSKA Moskova'da oynayan ve Rus futbolunun Batrakov ile birlikte en beğenilen isimlerinden olan Matvey Kislyak da Galatasaray'ın gündemine girdi.

Galatasaray'dan 21'lik yıldıza kanca! Batrakov sonrası bir Rus daha

Yönetim, scout ekibinin onay verdiği, teknik direktör Okan Buruk'un da "Alınırsa faydalı olur" dediği 21 yaşındaki oyuncu için CSKA Moskova ile masaya oturmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'dan 21'lik yıldıza kanca! Batrakov sonrası bir Rus daha

Kislyak, merkez orta saha pozisyonunda oynuyor.

Galatasaray'dan 21'lik yıldıza kanca! Batrakov sonrası bir Rus daha

1.80 boyundaki futbolcu aynı zamanda 10 numara ve ön libero pozisyonlarında da görev yapabiliyor.

Galatasaray'dan 21'lik yıldıza kanca! Batrakov sonrası bir Rus daha

Kislyak, Batrakov'u izlemek için Galatasaray maçlarını kaçırmadığını söyledi.

Galatasaray'dan 21'lik yıldıza kanca! Batrakov sonrası bir Rus daha

Kendisine yöneltilen "Onunla birlikte oynamak ister misin?" yönündeki soruya da "Neden olmasın.

Galatasaray'dan 21'lik yıldıza kanca! Batrakov sonrası bir Rus daha

Kariyerimde önemli bir adım olur" yanıtını vererek yeşil ışığı yaktı.

Galatasaray'dan 21'lik yıldıza kanca! Batrakov sonrası bir Rus daha

25 GOLE KATKI
Matvey Kislyak, CSKA Moskova alt yapısında yetişti.

Galatasaray'dan 21'lik yıldıza kanca! Batrakov sonrası bir Rus daha

Rus ekibinde A Takımda 98 karşılaşmada boy gösterdi.

Galatasaray'dan 21'lik yıldıza kanca! Batrakov sonrası bir Rus daha

Genç yıldız, 13 gol attı. 12 de asist yaptı.

Galatasaray'dan 21'lik yıldıza kanca! Batrakov sonrası bir Rus daha

Matvey Kislyak, 25 gole direkt katkı verdi.

Galatasaray'dan 21'lik yıldıza kanca! Batrakov sonrası bir Rus daha

Alt yapı karşılaşmalarıyla beraber toplam 155 mücadelede hiç kırmızı kart görmedi.

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