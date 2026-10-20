CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa UEFA Şampiyonlar Ligi Kadıköy'de son dakika şoku! Fenerbahçe evinde Slavia Prag ile berabere kaldı

Kadıköy'de son dakika şoku! Fenerbahçe evinde Slavia Prag ile berabere kaldı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Fenerbahçe sahasında Slavia Prag ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler son dakikada yediği golle Çekya ekibiyle 2-2 berabere kaldı. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2026 21:38 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2026 22:26
Kadıköy'de son dakika şoku! Fenerbahçe evinde Slavia Prag ile berabere kaldı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Fenerbahçe sahasında Slavia Prag ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler rakibiyle 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe, 4. dakikada Oğuz Aydın ve 11. dakikada Mason Greenwood'un golleriyle 2-0 öne geçti Konuk ekip 15. dakikada Lukas Provod ve 90. dakikada Pavel Kacor ile skoru 2-2'ye getirdi.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde puanını 2 yaptı. Slavia Prag ise 1 puana yükseldi.

Kadıköy'de İsmail Kartal'a istifa çağrısı! Devamını Oku BUNU DA OKU

NATHAN AKE, MAÇA DEVAM EDEMEDİ

Fenerbahçe'nin Hollandalı stoperi Nathan Ake, Slavia Prag maçının ilk yarısında sakatlanarak maça devam edemedi.

TRİBÜNLERDEN İSMAİL KARTAL'A İSTİFA ÇAĞRISI

Fenerbahçeli taraftarlar, teknik direktör İsmail Kartal'ı istifaya davet etti.

Sarı-lacivertli taraftarlar, 90. dakikada yenen beraberlik golünün ardından uzun süre teknik direktör İsmail Kartal için istifa çağrısında bulundu.

İsmail Kartal, maçın bitiş düdüğünün hemen ardından oyuncularını beklemeden soyunma odasının yolunu tuttu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ EN ERKEN GOL

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki en erken golünü Slavia Prag karşısında kaydetti.

Şampiyonlar Ligi'nde 7. sezonunu yaşayan sarı-lacivertliler, bu zamana dek en erken golüne 2001-2002 sezonunda Bayer Leverkusen karşısında 6. dakikada imza atmıştı.

Fenerbahçe'nin, Slavia Prag karşısında 4. dakikada bulduğu gol, Şampiyonlar Ligi tarihindeki en erken golü oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KALESİNİ KAPATAMADI

Fenerbahçe, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 3 karşılaşmada da kalesinde gole engel olamadı.

Ligin ilk haftasında sahasında Roma ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, ikinci maçında ise İngiltere'de Aston Villa'ya 6-0 yenilmişti.

Fenerbahçe, üçüncü hafta maçında da Slavia Prag'ın attığı 2 gole engel olamadı.

F.Bahçe'de sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi Devamını Oku BUNU DA OKU
Dorgeles Nene karşı karşıya atamadı! Devamını Oku BUNU DA OKU

GREENWOOD 10 NUMARADA

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mason Greenwood, Slavia Prag karşısında 10 numarada görevlendirildi.

Transferi uzun süre konuşulan ve maçların tamamında sağ kanatta görevlendirilen Greenwood, zorlu müsabakada ilk kez serbest pozisyonda oynadı.

KADIKÖY KAPALI GİŞE

Fenerbahçeli taraftarlar, Slavia Prag karşısında takımlarını yalnız bırakmadı.

Maçtan saatler önce stat çevresinde toplanan sarı-lacivertliler, tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

Misafir takımın taraftarları da kendilerine ayrılan bölümü büyük ölçüde doldurdu.

Kadıköy'de goller peş peşe! Devamını Oku BUNU DA OKU
Guendouzi'den büyük hata! Devamını Oku BUNU DA OKU

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
İşte F.Bahçe'nin kalan maçları!
Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu!
DİĞER
Noa Lang referans oldu! Hollandalı yıldız adım adım Galatasaray’a...
Rozetler Başkan Erdoğan'dan: Bursa Milletvekili Kani Torun ve Bodrum Belediyesi Meclis Üyesi Asuman Gülsoy AK Parti'ye katıldı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kadıköy'de Kerem Aktürkoğlu'na büyük tepki!
F.Bahçe berabere kaldı! UEFA ülke puanı güncellendi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kadıköy'de Kerem Aktürkoğlu'na büyük tepki! Kadıköy'de Kerem Aktürkoğlu'na büyük tepki! 22:11
Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu! Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu! 22:10
Kadıköy'de İsmail Kartal'a istifa çağrısı! Kadıköy'de İsmail Kartal'a istifa çağrısı! 21:40
Kadıköy'de son dakika şoku! Kadıköy'de son dakika şoku! 21:38
Dorgeles Nene karşı karşıya atamadı! Dorgeles Nene karşı karşıya atamadı! 21:17
Okan Buruk'tan o isim hakkında flaş açıklama! Okan Buruk'tan o isim hakkında flaş açıklama! 20:31
Daha Eski
Guendouzi'den büyük hata! Guendouzi'den büyük hata! 20:18
Kadıköy'de goller peş peşe! Kadıköy'de goller peş peşe! 20:11
F.Bahçe'de sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi F.Bahçe'de sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi 20:08
"Kendimle gurur duyuyorum!" "Kendimle gurur duyuyorum!" 13:12
Sergen Yalçın, A Milli Takım'ı resmen açıkladı! Sergen Yalçın, A Milli Takım'ı resmen açıkladı! 13:20
Sergen Yalçın’dan Berke Özer hakkında açıklama! Sergen Yalçın’dan Berke Özer hakkında açıklama! 13:33