Kadıköy'de son dakika şoku! Fenerbahçe evinde Slavia Prag ile berabere kaldı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Fenerbahçe sahasında Slavia Prag ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler rakibiyle 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe, 4. dakikada Oğuz Aydın ve 11. dakikada Mason Greenwood'un golleriyle 2-0 öne geçti Konuk ekip 15. dakikada Lukas Provod ve 90. dakikada Pavel Kacor ile skoru 2-2'ye getirdi.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde puanını 2 yaptı. Slavia Prag ise 1 puana yükseldi.

NATHAN AKE, MAÇA DEVAM EDEMEDİ

Fenerbahçe'nin Hollandalı stoperi Nathan Ake, Slavia Prag maçının ilk yarısında sakatlanarak maça devam edemedi.

TRİBÜNLERDEN İSMAİL KARTAL'A İSTİFA ÇAĞRISI

Fenerbahçeli taraftarlar, teknik direktör İsmail Kartal'ı istifaya davet etti.

Sarı-lacivertli taraftarlar, 90. dakikada yenen beraberlik golünün ardından uzun süre teknik direktör İsmail Kartal için istifa çağrısında bulundu.

İsmail Kartal, maçın bitiş düdüğünün hemen ardından oyuncularını beklemeden soyunma odasının yolunu tuttu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ EN ERKEN GOL

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki en erken golünü Slavia Prag karşısında kaydetti.

Şampiyonlar Ligi'nde 7. sezonunu yaşayan sarı-lacivertliler, bu zamana dek en erken golüne 2001-2002 sezonunda Bayer Leverkusen karşısında 6. dakikada imza atmıştı.

Fenerbahçe'nin, Slavia Prag karşısında 4. dakikada bulduğu gol, Şampiyonlar Ligi tarihindeki en erken golü oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KALESİNİ KAPATAMADI

Fenerbahçe, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 3 karşılaşmada da kalesinde gole engel olamadı.

Ligin ilk haftasında sahasında Roma ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, ikinci maçında ise İngiltere'de Aston Villa'ya 6-0 yenilmişti.

Fenerbahçe, üçüncü hafta maçında da Slavia Prag'ın attığı 2 gole engel olamadı.

GREENWOOD 10 NUMARADA

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mason Greenwood, Slavia Prag karşısında 10 numarada görevlendirildi.

Transferi uzun süre konuşulan ve maçların tamamında sağ kanatta görevlendirilen Greenwood, zorlu müsabakada ilk kez serbest pozisyonda oynadı.

KADIKÖY KAPALI GİŞE

Fenerbahçeli taraftarlar, Slavia Prag karşısında takımlarını yalnız bırakmadı.

Maçtan saatler önce stat çevresinde toplanan sarı-lacivertliler, tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

Misafir takımın taraftarları da kendilerine ayrılan bölümü büyük ölçüde doldurdu.