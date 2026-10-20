5 maçlık zorlu fikstür! İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Slavia Prag'ı konuk etti. Sarı lacivertliler 90. dakikada kalesinde gördüğü golle karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Peki Kanarya'nın, Devler Ligi fikstüründe hangi maçları kaldı? İşte o maçlar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2026 22:23
KARTAL'DAN 3 DEĞİŞİKLİK!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Çekya'nın Slavia Prag takımını konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Trendyol Süper Lig'de son oynadıkları Corendon Alanyaspor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 3 değişiklik yaptı.
Deneyimli teknik adam, Chobani Stadı'nda oynanan müsabakada Alanyaspor karşısında ilk 11'de görevlendirdiği Levent Mercan, İrfan Can Kahveci ve Romelu Lukaku'yu Slavia Prag mücadelesinde yedek soyundurdu.
Kartal, Levent Mercan'ın yerine savunmada Archie Brown'ı sahaya sürerken, İrfan Can Kahveci'nin yerine de Kerem Aktürkoğlu'na formayı verdi. Deneyimli çalıştırıcının hücumdaki tercihi ise Vedat Muriç oldu.
Slavia Prag karşısında kalede Ederson görev yaparken, savunmayı Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake ve Archie Brown oluşturdu. Savunmanın önünde N'Golo Kante ile Matteo Guendouzi görev alırken, hücum hattında Oğuz Aydın, Mason Greenwood ve Kerem Aktürkoğlu yer aldı. Fenerbahçe, gol yollarında ise Vedat Muric'e güvendi.
Sarı-lacivertlilerde Mert Günok, Tarık Çetin, Kojo Oppong, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Ognjen Mimovic, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Dorgeles Nene ve Romelu Lukaku ise yedek soyundu.
GREENWOOD 10 NUMARADA
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mason Greenwood, Slavia Prag karşısında 10 numarada görevlendirildi.
Transferi uzun süre konuşulan ve maçların tamamında sağ kanatta görevlendirilen Greenwood, zorlu müsabakada ilk kez serbest pozisyonda oynadı.
İKİ EKSİK
Fenerbahçe, Slavia Prag karşısında 2 oyuncusundan yararlanamadı.
Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Mert Müldür'ün yanı sıra ameliyat planlaması yapılan Marco Asensio takımını yalnız bıraktı.
NATHAN AKE MAÇA DEVAM EDEMEDİ!
Fenerbahçe'nin Hollandalı stoperi Nathan Ake, Slavia Prag maçının ilk yarısında sakatlanarak maça devam edemedi.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Fenerbahçe, Çekya ekibi Slavia Prag'ı konuk ederken Nathan Ake sakatlık yaşadı. Sarı-lacivertli oyuncu 19. dakikada rakip ceza sahasında kendini yere bıraktı. Hakem Ricardo De Burgos, sağlık ekiplerini sahaya davet etti. İlk müdahalesi sahada yapılan Ake için kenar yönetimine değişiklik işareti verildi.
Nathan Ake, 21. dakikada kenara gelirken yerine Kojo Peprah Oppong girdi. 31 yaşındaki oyuncu Fenerbahçe'nin bu sezon oynadığı tüm maçlara 11'de başlarken bin 416 dakika sahada kaldı.
KADIKÖY KAPALI GİŞE
Fenerbahçeli taraftarlar, Slavia Prag karşısında takımlarını yalnız bırakmadı.
Maçtan saatler önce stat çevresinde toplanan sarı-lacivertliler, tezahüratlarla takımlarına destek verdi.
Misafir takımın taraftarları da kendilerine ayrılan bölümü büyük ölçüde doldurdu.
İŞTE F.BAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI!
Öte yandan Fenerbahçe'nin, Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları merak ediliyordu.
İşte sarı-lacivertli ekibin oynayacağı 5 maç...
4 KASIM ÇARŞAMBA
20.45 FENERBAHÇE - LIVERPOOL
25 KASIM ÇARŞAMBA
23.00 SHAKHTAR DONETSK - FENERBAHÇE
9 ARALIK ÇARŞAMBA
23.00 LASK - FENERBAHÇE
20 OCAK ÇARŞAMBA
20.45 FENERBAHÇE - VILLARREAL
27 OCAK ÇARŞAMBA
23.00 ATLETICO MADRID - FENERBAHÇE
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