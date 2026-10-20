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Anasayfa UEFA Şampiyonlar Ligi 5 maçlık zorlu fikstür! İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları

5 maçlık zorlu fikstür! İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Slavia Prag'ı konuk etti. Sarı lacivertliler 90. dakikada kalesinde gördüğü golle karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Peki Kanarya'nın, Devler Ligi fikstüründe hangi maçları kaldı? İşte o maçlar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2026 22:23
5 maçlık zorlu fikstür! İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında sahasında Slavia Prag'ı konuk etti. Sarı-lacivertliler çekişmeli mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

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5 maçlık zorlu fikstür! İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları

Kanarya'nın golleri 4. dakikada Oğuz Aydın ve 11. dakikada Mason Greenwood'dan geldi. Çekya ekibinin sayılarını 15. dakikada Lukas Provod ve 90. dakikada Pavel Kacor kaydetti.

5 maçlık zorlu fikstür! İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, Devler Ligi'nde 3 hafta sonunda 2 puana yükseldi. Slavia Prag ise 1 puana ulaştı.

5 maçlık zorlu fikstür! İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları

KARTAL'DAN 3 DEĞİŞİKLİK!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Çekya'nın Slavia Prag takımını konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Trendyol Süper Lig'de son oynadıkları Corendon Alanyaspor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 3 değişiklik yaptı.

5 maçlık zorlu fikstür! İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları

Deneyimli teknik adam, Chobani Stadı'nda oynanan müsabakada Alanyaspor karşısında ilk 11'de görevlendirdiği Levent Mercan, İrfan Can Kahveci ve Romelu Lukaku'yu Slavia Prag mücadelesinde yedek soyundurdu.

5 maçlık zorlu fikstür! İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları

Kartal, Levent Mercan'ın yerine savunmada Archie Brown'ı sahaya sürerken, İrfan Can Kahveci'nin yerine de Kerem Aktürkoğlu'na formayı verdi. Deneyimli çalıştırıcının hücumdaki tercihi ise Vedat Muriç oldu.

5 maçlık zorlu fikstür! İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları

Slavia Prag karşısında kalede Ederson görev yaparken, savunmayı Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake ve Archie Brown oluşturdu. Savunmanın önünde N'Golo Kante ile Matteo Guendouzi görev alırken, hücum hattında Oğuz Aydın, Mason Greenwood ve Kerem Aktürkoğlu yer aldı. Fenerbahçe, gol yollarında ise Vedat Muric'e güvendi.

5 maçlık zorlu fikstür! İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları

Sarı-lacivertlilerde Mert Günok, Tarık Çetin, Kojo Oppong, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Ognjen Mimovic, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Dorgeles Nene ve Romelu Lukaku ise yedek soyundu.

5 maçlık zorlu fikstür! İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları

GREENWOOD 10 NUMARADA

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mason Greenwood, Slavia Prag karşısında 10 numarada görevlendirildi.

5 maçlık zorlu fikstür! İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları

Transferi uzun süre konuşulan ve maçların tamamında sağ kanatta görevlendirilen Greenwood, zorlu müsabakada ilk kez serbest pozisyonda oynadı.

5 maçlık zorlu fikstür! İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları

İKİ EKSİK

Fenerbahçe, Slavia Prag karşısında 2 oyuncusundan yararlanamadı.

5 maçlık zorlu fikstür! İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları

Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Mert Müldür'ün yanı sıra ameliyat planlaması yapılan Marco Asensio takımını yalnız bıraktı.

5 maçlık zorlu fikstür! İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları

NATHAN AKE MAÇA DEVAM EDEMEDİ!

Fenerbahçe'nin Hollandalı stoperi Nathan Ake, Slavia Prag maçının ilk yarısında sakatlanarak maça devam edemedi.

5 maçlık zorlu fikstür! İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Fenerbahçe, Çekya ekibi Slavia Prag'ı konuk ederken Nathan Ake sakatlık yaşadı. Sarı-lacivertli oyuncu 19. dakikada rakip ceza sahasında kendini yere bıraktı. Hakem Ricardo De Burgos, sağlık ekiplerini sahaya davet etti. İlk müdahalesi sahada yapılan Ake için kenar yönetimine değişiklik işareti verildi.

5 maçlık zorlu fikstür! İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları

Nathan Ake, 21. dakikada kenara gelirken yerine Kojo Peprah Oppong girdi. 31 yaşındaki oyuncu Fenerbahçe'nin bu sezon oynadığı tüm maçlara 11'de başlarken bin 416 dakika sahada kaldı.

5 maçlık zorlu fikstür! İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları

KADIKÖY KAPALI GİŞE

Fenerbahçeli taraftarlar, Slavia Prag karşısında takımlarını yalnız bırakmadı.

5 maçlık zorlu fikstür! İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları

Maçtan saatler önce stat çevresinde toplanan sarı-lacivertliler, tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

5 maçlık zorlu fikstür! İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları

Misafir takımın taraftarları da kendilerine ayrılan bölümü büyük ölçüde doldurdu.

5 maçlık zorlu fikstür! İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları

İŞTE F.BAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI!

Öte yandan Fenerbahçe'nin, Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları merak ediliyordu.

5 maçlık zorlu fikstür! İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları

İşte sarı-lacivertli ekibin oynayacağı 5 maç...

5 maçlık zorlu fikstür! İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları

4 KASIM ÇARŞAMBA
20.45 FENERBAHÇE - LIVERPOOL

25 KASIM ÇARŞAMBA
23.00 SHAKHTAR DONETSK - FENERBAHÇE

9 ARALIK ÇARŞAMBA
23.00 LASK - FENERBAHÇE

20 OCAK ÇARŞAMBA
20.45 FENERBAHÇE - VILLARREAL

27 OCAK ÇARŞAMBA
23.00 ATLETICO MADRID - FENERBAHÇE

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